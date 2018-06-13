Клубничный чизкейк без выпечки: необыкновенно вкусный и нежный

У большинства дачников скоро начнется массовый сбор клубники (а у кого-то уже начался), ягоды необыкновенно вкусной и достаточно полезной. Предлагаю отметить это дело как тому подобает — десертом.

Предлагаю вашему вниманию необыкновенно вкусный, легкий и нежный десерт с клубникой, приготовить который довольно просто, нужно только немного времени и желание.

Такой десерт вполне вписывается в рамки здорового образа жизни (питания) при условии, если им не злоупотреблять:)

Клубника — ягода, которая заканчивается гораздо быстрее, чем хотелось бы, поэтому предлагаю поспешить:) Кстати, если в вашем саду по какой-то причине пока не растет земляника садовая, то… очень рекомендую обратиться в ОБИ. Там только ремонтантной клубники 19 сортов плюс обычного периода плодоношения тоже достаточно много, так что легко подобрать что-то необходимое для себя.

Кстати, пока будете нарезать клубничку для десерта, рекомендую не забыть и сделать масочку на лицо.

Ингредиенты: бисквитный корж (готовый) — 1 шт. ;желе — 2 пакетика;сметана (22-25%) — 600 мл;молоко — 175 мл;сахар — 150 г (если любите послаще, можно добавить больше);ванилин;желатин (быстрорастворимый) — 25 г;клубника — примерно 600 г;мята (листочки) для подачи;разъемная форма (у меня в виде сердца, но можно взять круглую);бумага для выпечки (можно без нее);

ПриготовлениеУ разъемной формы нужно снять дно и оставить только кольцо.

Форму выставить на сервировочное блюдо.

Выстелить кольцо бумагой для выпечки, если нет опыта снимать форму при помощи ножа. Бисквит вырезать, положив на него дно от формы. Я делаю и с бумагой, и без, когда как.

Готовый бисквит положить в кольцо.

Молоко довести до кипения, но не кипятить, высыпать в него желатин, тщательно перемешать, оставить для растворения, несколько раз перемешав. Затем молоко с желатином нужно остудить, чтобы не было слишком горячим.

Сметану взбить миксером, постепенно добавляя сахар и ванилин. Взбивать до воздушности, примерно 5 минут.

Готовую желатиновую массу процедить через ситечко, добавить к сметане, перемешать и взбивать еще пару минут. Вылить сметанный крем в форму на выложенный бисквит.

Клубнику перебрать, хорошо вымыть и обсушить. Нарезать меньшую часть ягод (не очень мелко). Ягоды разделить по своему вкусу, можно больше внутрь и меньше сверху, можно наоборот, а можно пополам — это дело вкус.

Положить ягоды на сметанный крем и слегка притопить. Отправить в холодильник для застывания примерно на час.

Взять два пакета вот такого желе, можно с любым вкусом (клубника, малина, вишня).

Желе развести по инструкции, добавляя чуть меньше воды, чем указано, чтобы желе получилось устойчивым. Нарезать ягоды по желанию (несколько штук оставить целыми для украшения), можно пластинками, можно половинками — это дело вкуса. Выложить ягоды на застывшее сметанное желе.

Сверху залить клубнику приготовленным желе.

Снова отправить чизкейк в холодильник до полного застывания. Затем освободить чизкейк от формы, делать это нужно аккуратно.

Оставленные для украшения целые ягоды нужно обмакнуть в клубничное желе, чтобы они слегка блестели и выглядели презентабельно.

Полностью застывший чизкейк очень легко режется, можно разрезать на порции и подавать.

Вкусного вам красиво-ягодного лета и хороших урожаев!

Пробуйте и наслаждайтесь!