Яркая и зеленая: необычная маска для красоты кожи

Лук Угадайте, что за растение есть у каждого в огороде? Подскажу: оно такое длинное, зеленое… но не ползает. Кто это? Зеленый лук!

Казалось бы, как можно мазать луком лицо, он же щиплет, потом еще и пахнет! Ничего подобного! Во-первых, совсем и не щиплет! А если после маски умыться водой с каплей ароматического масла, то точно не будет пахнуть. Хотя она пахнет просто травой.

Маска из зеленого лука практически единственное природное наружное средство от отеков. А еще луковый сок отбеливает неудачный дачный загар, веснушки, пигментацию и очищает кожу.

Расскажу, почему.

В зеленом луке содержится 140% от суточной нормы витамина К, а также по трети витаминов А и С. Отдельно стоит сказать про рекордное содержание такого микроэлемента, как молибден, также треть от суточной нормы, 28% в 100 г. Именно молибден и эти витамины помогают бороться с воспалениями кожи и отеками.

Луковое

Нам понадобится:зеленый луковсянка быстрого приготовлениявода

Готовится маска просто:Делаем пюре из зелени лука. Завариваем ложку овсянки быстрого приготовления. Смешиваем лук с овсянкой и наносим смесь на лицо (или проблемные зоны)) на 15 минут. Смываем водой.

Лично я делаю маску без овсянки, так тоже хорошо.

Не забудьте, что прежде чем наносить на лицо, надо опробовать на запястье! Во избежание неожиданностей))

Желаю всем природной красоты и прекрасного лета!

Луковый цвет