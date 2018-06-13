Мясо + чесночный маринад — и Ваш мужчина будет рад!

Первый раз мариновала с готовым маринадом от Махеевъ.

Подаём красиво!

Ингредиенты:

Шея свиная

Маринад чесночный Махеевъ

Добавляем маринад к мясу

Приготовление:

Обычно всегда сама составляю композицию: под настроение и с учётом того, что есть в наличии. Сразу понравился аромат чеснока из открытого пакета. Пахло вкусно и именно свежим чесночком. Свиную шейку порезала на кусочки. На 3 кг мяса как раз уходит один пакет маринада. Очень удобно — открыл, добавил, перемешал — и никаких хлопот! Мясо стояло три часа в маринаде. Можно и меньше конечно.

Жарим до румяной корочки

Жарили на мангале на углях. Получилось сочно, ароматно. Соли и специй в норме. Обязательно попробуем маринады с другими составами. И с курицей, конечно, думаю, будет просто супер! Всем очень понравилось — особенно мужу. Подавала с круглой картошкой, малосольными огурчиками, салатом (зелень-редиска) и кетчупом «Татарский» от Махеевъ.

Подаём красиво!