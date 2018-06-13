Скумбрия в горчичном маринаде, запеченная с картошечкой

Идею этого рецепта я взяла у свекрови. Только она маринует чисто в майонезе и запекает с большим количеством лука, накрывая фольгой. Я же люблю более зажаристое и поострее.

Скумбрия с картошечкой

Ингредиенты

На 2 порции нам понадобится:

Скумбрия — 1 шт.

Картошка — 4-6 шт.

Горчица Haas — 1 ст. ложка

Майонез — 2 ст. ложки

Соевый соус — 2 ст. ложки

Специи по вкусу

Ингредиенты

Приготовление

Рыбу выпотрошить, удалить жабры, тщательно вымыть. Следите за тем, чтобы внутри не осталось черной пленки и крови по позвоночнику. Обсушить тушку салфеткой. С двух сторон по рыбе сделать несколько продольных надрезов. Приготовим маринад.

Маринад

В миске смешаем горчицу Haas, майонез, соевый соус и специи. Обмажем рыбу со всех сторон, внутри и по прорезям. Оставим на 20-30 минут для скумбрии. Более сухую рыбу маринуем около часа.

Обмазали маринадом

Обмазали маринадом Маринад не любит фотографироваться, но его гораздо больше, чем вы видите. Пока пропитывается рыбка нарежем картошку кольцами и выложим в миску с оставшимся маринадом, добавив 1 ст. ложку растительного масла.

Картошечка в маринаде

Картошечка в маринаде Духовку разогреем до 180ºC. Противень смажем растительным маслом, выложим на него рыбу, вокруг разложим кружочки картофеля и отправим в духовку на 30 минут.

Запекаем

За 10 минут до выключения прибавьте температуру до 200-220ºC, чтобы рыбка посильнее зарумянилась. Если у вас жар в духовке только снизу, то ставьте противень повыше, если со всех сторон, то в середину. За запекающимся блюдом лучше присматривать, так как в зависимости от размера рыбы время приготовления может варьироваться в большую или меньшую сторону. Когда рыбка с картошечкой будут готовы, выложим их на подготовленное блюдо.

Угощайтесь!