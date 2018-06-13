Как упростить себе жизнь с помощью современных гаджетов

К счастью, сегодня с помощью бытовой техники можно легко, быстро и без особого труда добиваться блестящих результатов там, где еще недавно требовалось немало часов и усилий. Представляем пятерку помощников, благодаря которым вам больше не будет мучительно больно за бесцельно потраченные на домашние дела годы.

1. Погружной блендер — недорогой гаджет, одинаково необходимый и для молодой мамы, и для радушной хозяйки, и для сильной независимой женщины. Сделать пюре для ребенка или вкусный и полезный смузи для себя, быстро взбить яичный белок или собственноручно приготовить майонез для салата еще никогда не было так просто. Одно нажатие кнопки, пара минут, вжжжух — и все готово. Красота!

2. Электрическая мясорубка. Больше не надо полчаса с усилием крутить ручку мясорубки — современные аппараты делают это сами и с феноменальной скоростью, перемалывая по 4,3 кг мяса в минуту (!). Едва ли вам когда-нибудь понадобятся такие промышленные масштабы, так что управитесь максимум за 30 секунд.

3. Кухонный комбайн. В считанные секунды нашинкует и потрет любые фрукты и овощи, взобьет (что угодно), накрошит лед и измельчит орехи, сделает фарш (из чего угодно, лишь бы без костей), тесто и даже приготовит коктейль. Заменяет собой блендер, миксер, терку, мясорубку и уйму всего другого. Экономит силы, время, деньги и место на кухне, бережет маникюр и нервы.

4. Вертикальный пылесос. В отличие от обычного пылесоса, он всегда готов к работе, стильно выглядит, легок на подъем, не бьет вас сзади по ногам и не опутывает проводами. Батарея садится быстро, но и жизнь слишком коротка, чтобы проводить за уборкой более получаса в день.

5. Кофемашина. Когда домашние дела сделаны, самое время расслабиться и вознаградить себя чашечкой ароматного кофе. Можно по старинке помолоть зерна и сварить кофе на плите. Но есть способ лучше — просто нажать кнопку, чтобы получить идеальный эспрессо или латте без труда и усилий.

Чтобы ваши помощники служили вам долго, рекомендуем выбирать надежные бренды — например, немецкую Bosch. Товары этого производителя вы можете приобрести, в том числе, в крупнейшем магазине в России и мире TMall, который в этом летнем сезоне предлагает на технику этой марки феноменальные скидки с гарантией лучшей цены. Найдете дешевле — магазин возместит вам разницу вдвое.

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