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Нужно ли удалять листья томатов до первой цветочной кисти?
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Нужно ли удалять листья томатов до первой цветочной кисти? 

7dach.ru 15 июня 2018
Фото: 7dach.ru
Доброго времени суток! Почти на все кустах помидоров у самого основания огромные ветки с листьями. Цветки есть. Нужно ли обрезать эти ветки? Помидоры крупноплодные.
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