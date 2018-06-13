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У половины огурцов завяли все листья буквально за день. Что могло произойти?
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У половины огурцов завяли все листья буквально за день. Что могло произойти?
7dach.ru
2 часа назад
Женский форум
Фото:
7dach.ru
Добрый день. Помогите, выращиваю огурцы в бочке. В один день у половины огурцов завяли все листья. Попрыскала биогомусом для огурцов. Сегодня завяла вторая половина. Уже снимала урожай в этом году. Не знаю, что произошло.
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