У половины огурцов завяли все листья буквально за день. Что могло произойти?

Добрый день. Помогите, выращиваю огурцы в бочке. В один день у половины огурцов завяли все листья. Попрыскала биогомусом для огурцов. Сегодня завяла вторая половина. Уже снимала урожай в этом году. Не знаю, что произошло.