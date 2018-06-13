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Какое вино выбрать для Surf &Turf
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Какое вино выбрать для Surf &Turf 

Itsmywine.ru 1 час назад
Фото: Itsmywine.ru
Рассказывает сомелье ресторана Moregrill Александра РязановаНачнем с того, что такое Surf & Turf? Дословный перевод несет в себе подтекст о прибое и суше, поэтому в ресторанах под данным словосочетанием вы можете увидеть блюдо вкусного и по привычной нам гастрономии несочетаемого концепта, так как вам будут представлены разновидности морепродуктов и стейков. Но мы — сомелье, очень прониклись этой идеей. Большая половина любимых гостей просят подобрать им к рыбе — белое вино, а к мясу — красное, и очень сильно удивляются моим рекомендациям, которые необычны. Винная история уверенными шагами идет вперед в развитии и мы можем ощутить более нежные, тонкие, угловатые и свежие красные вина, чем белые или же более плотные, насыщенные, сложные, многогранные, тельные белые вина, чем красные. На примере некоторых блюд, хочу рассказать и описать вкус, сложность или же сочетания несочетаемого блюда и удивить сочетаемостью вина. Предположим, что перед вами сочетание стейка с мясом краба — звучит пугающе? Уверяю, это не так! В блюде есть две текстуры — мягкий краб и стейк, более плотный. К такой позиции я рекомендую не менее проигрышное и развивающее во вкусе, удивляющее в ароматике итальянское санджовезе — аромат вина, немного сдержанный вначале, но плавно и аккуратно он разворачивает широкую палитру оттенков вишни, сливы, выжженной земли, кожи, ментола и подлеска. Вкус вина становится прекрасным примером элегантности, проявляющейся в бесподобной гармонии между шелковистой танинной структурой и изысканной кислотностью. В слегка вяжущем послевкусии присутствуют тона гвоздики, аниса, поэтому пока вы будете баловать себя данным блюдом, это вино будет сопровождать в каждом нарастании вкуса и плотности от краба, до стейка. Или же например, представим, что перед вами выразительный стейк прожарки medium, в сочетании с насыщенным, плотным креветочным ризотто и мозговой костью. Три компонента создают очень уверенное блюдо, которое лучше всего поддержать не менее плотным, ярким, выдержанным вином. Выбор сира или мурведера не оставит вас равнодушными. Эти вина, в большинстве своем, полны полутонов спелых ягод, спелой сливы, пикантных штрихов черного перца, а округлый, настойчивый, вкус с выразительными акцентами спелых фруктов, яркими оттенками ежевики и смородины, нюансами подлеска и специй в долгом, гармоничном послевкусии точно не оставят места для равнодушия, даже самых строгих гурманов и рестораторов! Яркость вина дополнит и сочность стейка и насыщенность ризотто, которое само по себе весьма интенсивное и выразительное.
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