Жанна Бадоева рассказала о своем «отвратительном» рационе

Телезвезда Жанна Бадоева явно не принадлежит к тем, кто сильно ограничивает себя в питании и часами потеет в спортзале. При этом ей удается сохранять подтянутую фигуру и многие подписчики задаются вопросом, что она для этого делает. Знаменитость решила проинформировать о своем питании, отметив, что никого не призывает повторять за ней.

42-летняя Жанна Бадоева — пример яркой и активной женщины, которая радуется каждому прожитому дню. Она сейчас с семьей живет в Италии, которая известна своей сытной кухней. Но селебрити по-прежнему может похвастать стройностью, что нравится почитателям ее таланта. Она решила рассказать о своем рационе питания, поскольку ее часто спрашивают о нем: «Честно говоря, он у меня настолько личный и, по общему мнению тех, кто старается питаться „правильно“, абсолютно отвратительный! Поэтому чтоб никто не брал с меня пример, я и не рассказываю! Но вопросов много, поэтому пишу, как есть». Утром известный кофеман Бадоева предпочитает любимый напиток без сахара и бриош с кремом (7.00-8.00), в обед Жанна ест салат, пасту (ризотто), мясо с овощами, пюре или японскую кухню с десертом. Кофе (с 12.30-15.30). На ужин (около 19.00) красавица употребляет рыбу, мясо с овощами или пасту. Иногда это могут быть морепродукты или пицца.

Понятно, что Бадоева вовсе не питается, как, к примеру, дизайнер Мария Погребняк , чьи порции еды называют неподходящими даже для цыплят. И пусть Жанна не может похвастаться такой изящной фигурой, как у нее, поклонники в восторге от того, что их любимица сохраняет формы, несмотря на употребление «нормальной человеческой» еды, что им также близко: «Конечно, не нужно брать пример всем! Потому что все очень индивидуально! Нужно прислушиваться к своему организму и понимать, что, сколько и когда ему нужно! При этом я стараюсь много ходить или прыгать на батуте! Я не занимаюсь спортом (не люблю), не пью и не курю (не люблю, мне не вкусно), вот вроде и все!» — отметила телеведущая.

По словам женщины, иногда она что-то меняет в рационе, если того требует организм. Она поинтересовалась, как питаются ее фанаты — так, как она, или правильно. Те поспешили выразить свои мнения на этот счет: «Любой ограниченный или жесткий стиль питания — это крайность, на мой взгляд. Я стараюсь питаться, интуитивно прислушиваясь к организму. Мясо вообще не люблю, в основном овощи/фрукты/трава». «Я худая от природы, потому ем, что хочу и никогда не поправляюсь». «Вы такая молодец! Как умудряетесь есть нормальную пищу и не полнеть? Круто!» «Ничего он не отвратительный ваш рацион, еда нормального человека, не помешанного на правильном питании и т.д.». «Мне не нужны диеты, я сама знаю, что нужно есть полезную пищу, а не всякие полуфабрикаты». «Я очень люблю вкусную еду, а потому, ем все, что захочу».

Но злопыхатели часто указывают Жанне Бадоевой на необходимость физической активности, которая помогает держать мышцы в тонусе, что актуально для женщин в ее возрасте.