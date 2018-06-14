Американец рассказал, как накормил друзей собственной ногой. Она «мясистая и без жира»

В США мужчина рассказал, что сделал тако, использовав для этого мясо собственной ампутированной ноги. Блюдом из человечины он якобы угостил друзей, причем те принимали непосредственное участие в готовке «деликатеса». История была опубликована на Reddit.

«Привет, я тот, кто съел часть собственной ампутированной ноги. Спрашивайте о чем угодно», — написал пользователь с ником IncrediblyShinyShart.

По словам мужчины, в аварии двухлетней давности он получил тяжелую травму и медикам пришлось ампутировать конечность. Ногу врачи после операции вернули пациенту. Вместе со своими знакомыми он якобы поджарил мясо и съел. Мужчина признался, что по вкусу оно походило на буйволиное.

«Только труднее жевать, а так очень мясистое и с небольшим количеством жира», — поделился опытом американец.

В подтверждение мужчина опубликовал с десяток фотографий, которые запечатлели судьбу ноги от момента аварии до праздничного стола. Он поделился и рентгеновским снимком, на котором видно, что кость стопы была раздроблена в нескольких местах.

Пост получил множество комментариев, а «любителем человечины» заинтересовалась пресса. Портал Vice рассказал о подробностях того, как готовился кулинарный шедевр и почему потерявший ногу мужчина вообще решился на подобное. Оказывается, изначально он собирался отдать ногу таксидермистам или законсервировать. Ни то, ни другое успехом не увенчалось. Специалисты по изготовлению чучел не восприняли желание калеки всерьез, а процедура консервации оказалась слишком дорогой.

Тогда американцу и пришло на ум съесть ногу вместе с друзьями. Пировать он пригласил 11 человек, отказался лишь один.

Среди будущих участников трапезы был повар, который помог с приготовлением блюда. Мясо якобы сначала замариновали, затем обжарили с луком и специями и разложили по кукурузным лепешкам. Странная трапеза, признался мужчина, помогла ему пережить ампутацию. Он уверяет, что не намерен становиться современным Ганнибалом и охотиться на людей.

Рецептом приготовленного человеческого мяса он впоследствии поделился в Сети.

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