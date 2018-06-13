Шарлотка, салат и вино. Что можно сделать из ревеня

Ревень — многолетняя трава, известная с давних времен во многих странах мира. В пищу употребляется преимущественно стебли растения, которые богаты витаминами С, В, и РР. Из этого растения можно приготовить практически всё: пирожки, варенье и цукаты, супы, салаты и даже вино. Лучшие рецепты — в материале «АиФ-Челябинск».

Начиняем пирожки

Тесто для пирожков может быть любым — сдобным, слоеным или песочным. А с начинкой из ревеня можно провести самые смелые эксперименты.

Классический рецепт с манкой

Со стеблей снять верхнюю розовую пленку, порезать на кусочки длиной в сантиметр. В маленькую кастрюльку налить немного воды и положить ревень, засыпать двумя ложками сахара. Ревень очень сочный от природы, при варке количество жидкости увеличится, так что пригорать не должно. Уварить ревень до мягкости. После этого осторожно всыпать ложку манной крупы и перемешать. Жидкость начнет превращаться в кисель, а затем в кашицу, которой можно начинять пирожки.

С арахисом и изюмом

Стебли почистить, порезать на кусочки. Сложить их в глубокую миску и засыпать сахаром, на 500 г ревеня потребуется полстакана сахара. Убрать в холодильник на несколько часов или на ночь. Сок нужно слить. Из него можно будет сделать компот, а в размякший ревень добавить орехов или размоченных сухофруктов до образования кашицы. Можно также добавить ванилин или корицу.

С цедрой апельсина

На 3 стебля ревеня потребуется один апельсин и 100 г сахара. С апельсина снять цедру мелкой стружкой, перемешать ее с мукой до равномерного распределения ингредиентов. Стебли ревеня нарезать мелкими кубиками, предварительно сняв с них кожуру, уложить в кастрюлю, добавить сахар и сок апельсина, варить 4-5 минут. В 30 мл холодной воды растворить 2 столовые ложки крахмала и тонкой струйкой влить в горячую смесь, постоянно помешивая. Варить до загустения, этот процесс займёт не большне минуты.

С клубникой

Ревень и клубнику взять в равных пропорциях. С ревеня снять грубые волокна, нарезать кубиками не больше 1 см. Измельченный ревень положить в кастрюлю, добавить воду и сахар из расчета на 200 г ревеня одна столовая ложка сахара и две столовые ложки воды. Подержать на огне 5-7 минут, ревень станет мягким и пустит сок. Лишнюю жидкость слить и оставить начинку остывать. Клубнику промыть, просушить, очистить от хвостиков и нарезать кубиками 1 на 1 см. В клубнику добавить сахар из расчета одна столовая ложка на 200 г ягод. Смешать ревень, клубнику, и крахмал. Начинка должна получиться густой.

Шарлотка с ревенем

Мука — 1 ст. Молоко — 0,5 ст. Яйца — 2 шт. Сливочное масло — 100 г. Разрыхлитель — 0,5 ч. л. Сахар — 150 г. Корица — 1 ч. лРевень — 150 г. Яблоко — 2 шт.

Смешать яйца, молоко и мягкое сливочное масло. Взбить миксером, постепенно добавляя 100 г сахара, до получения однородной массы. Муку смешать с разрыхлителем, просеять и, взбивая, смешать с тестом. Ревень помыть, почистить и порезать на тонкие полоски длиной 3-4 см. Яблоки помыть, вырезать серединку и порезать дольками. Яблоки и ревень засыпать сахаром и корицей. Яблоки и ревень выложить на дно формы, застеленной пергаментом. Сверху залить тестом. Выпекать при температуре 180 градусов около 20-30 минут.

Режем в салаты

Салат из ревеня с мёдом

ревень (стебли) — 200 г.морковь — 2-3 шт.мёд — 2 ст. л.майонез — 2-3 ст. л.укроп, петрушка, зелёный лук — по вкусу

Стебли ревеня очистить, нарезать тонкими ломтиками поперек волокон, полить медом и оставить на 30 минут в холодильнике. К ревеню в меду добавить тертую морковь, лук и майонез. Готовый салат украсить рубленой зеленью.

Салат из ревеня с яблоками

цветная капуста — 400 гревень — 2 ст. л.яблоки — 2 шт.зеленый салат — 100 г.

Цветную капусту отварить, разделить на кочешки, добавить две ложки очищенного и мелко нарезанного ревеня, пару измельченных яблок и мелко нарезанный зеленый салат. Все перемешать, посолить, добавьть сахар по вкусу, заправить сметаной.

Варим варенье

Ревень (черешки) — 1 кгСахар-песок — 1 кгВода — 50 мл Черешки ревеня очистить от жесткой кожицы, нарезать на кусочки длиной не более 1 см. Подготовленный ревень выложить в чашу мультиварки, добавить воды и сахара. Чтобы варенье не пригорело в начале приготовления, сахар нужно добавлять на уложенный ревень сверху, не перемешивая, и дать черешкам пустить сок, чтобы сахар мог в нем раствориться.

Мультиварку закрыть крышкой, выбрать режим «Выпечка», установить температуру 100°С и время приготовления — 60 минут. Если в мультиварке есть режим «Мультиповар», то его также можно использовать вместо режима «Выпечка», установив те же данные. Готовое варенье разложить в стерилизованные банки и закрыть прокипячёнными крышками. Хранить варенье в холодильнике.

Готовим вино

Закваска

Ягоды — 0,5 стаканаСахар — 2 ст. л.

Сок ревеня — 1 л. Вода — 1 л. Сахар — 450 г.

0.5 стакана истолченных ягод и 2 столовые ложки сахара смешать на блюдечке и поставить в теплое место (лучше на солнышко). Оставить на 2-3 дня, чтобы все забродило. В трехлитровой банке смешать 1 литр ягодного сока и 1 литр воды. Добавить 200 г сахара и ягодную закваску. Размешать, поставить водный затвор или надеть на горлышко чистую медицинскую резиновую перчатку. Поставить вино в теплое место. Когда перчатка надуется, проколоть тонкой иголкой 2-3 дырочки, чтобы выходил газ, а воздух не попадал. Вино будет бродить в первый заход около 3 недель. Когда перчатка опадет, добавить еще 150 г сахара и снова поставить бродить (второй заход). То же самое проделать в третий раз. Если вино перестало бродить (перчатка больше не надувается), процедить его через марлю или мелкое сито.

Кстати:

Листья и корни ревеня считаются ядовитыми для человека. Но вместе с тем в народной медицине есть немало рецептов настоек с корнем ревеня, используемых как слабительное и средство для улучшения пищеварения. При этом для настоек обычно используют корни растений старше шести лет. Из-за обилия кислот в составе, ревень не рекомендуется тем, кто страдает заболевания ЖКТ и желчного пузыря. С осторожностью ревень должены употреблять дети и беременные женщины. Чтобы стебли ревеня были длиннее, тоньше и нежнее, его выращивают в очень глубоких горшках или трубах, чтобы растение все время тянулось к свету.