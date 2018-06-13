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Директор Foodland: Нужно уметь правильно делать «качественный фальсификат»
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Директор Foodland: Нужно уметь правильно делать «качественный фальсификат» 

Национальная Служба Новостей 23 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Директор по производству одного из крупнейших молочных производителей Foodland Дахнович Андрей Александрович на пресс-конференции в НСН рассказал о профессионалах производства аналоговых продуктов.
«Хорошо произведенный аналоговый продукт органолептический не сильно отличается от продукта натурального. Если мы говорим о замене жировой фракции. Я имею в виду замену молочного жира на его натуральный растительный заменитель. Если производитель хорошо оборудован, если он знает, что делает, если отлажена технология, то только хорошо подготовленный эксперт сможет отличить продукты. К сожалению, такой продукт нужно уметь произвести хорошего качества», — рассказал Дахнович.
Напомним, в конце марта 2018 года в «Росконтроле» заявили, что в торговой сети натуральный сыр из качественного молока может стоить не менее 600 рублей за килограмм, а сыр из сухого молока минимум 370-380 рублей за килограмм.
Видео пресс-конференции вы можете посмотреть здесь.
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