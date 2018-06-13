Как приготовить сливочный соус?

Sobesednik.ru делится секретом приготовления настоящего сливочного соуса, который идеально дополнит многие блюда

Простой в приготовлении, густой шелковистый соус с ароматными нотками чеснока можно подать к отварным или запеченным овощам, принарядить им крупы или картошку, использовать вместо майонеза в салатах.

Что понадобится:

120 г 10% сливок

50 г сливочного масла

2 зубчика чеснока

70 г муки

соль и перец (по вкусу)

щепотка мускатного ореха (по желанию)

1. В сковороде или сотейнике распустите сливочное масло. Очищенные зубчики чеснока разрежьте вдоль, обжарьте, помешивая, затем извлеките. Сам чеснок вам не нужен, его задача — ароматизировать масло.

2. Добавьте в сковороду муку. Перемешайте с маслом, растирая комочки и добиваясь максимально однородной структуры.

3. Влейте сливки, снова перемешайте. Чтобы удалить все комочки, лучше всего делать это с помощью венчика.

4. Добавьте соль и черный молотый перец (по вкусу). Можно добавить щепотку молотого мускатного ореха — так вкус соуса будет ярче и насыщеннее.

5. Прогрейте соус на огне 3–4 мин., пока он не загустеет, помешивая венчиком. Готово!