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Как приготовить сливочный соус?
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Как приготовить сливочный соус? 

ИД «Собеседник» 22 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru делится секретом приготовления настоящего сливочного соуса, который идеально дополнит многие блюда
Простой в приготовлении, густой шелковистый соус с ароматными нотками чеснока можно подать к отварным или запеченным овощам, принарядить им крупы или картошку, использовать вместо майонеза в салатах.
Что понадобится:
120 г 10% сливок
50 г сливочного масла
2 зубчика чеснока
70 г муки
соль и перец (по вкусу)
щепотка мускатного ореха (по желанию)
1. В сковороде или сотейнике распустите сливочное масло. Очищенные зубчики чеснока разрежьте вдоль, обжарьте, помешивая, затем извлеките. Сам чеснок вам не нужен, его задача — ароматизировать масло.
2. Добавьте в сковороду муку. Перемешайте с маслом, растирая комочки и добиваясь максимально однородной структуры.
3. Влейте сливки, снова перемешайте. Чтобы удалить все комочки, лучше всего делать это с помощью венчика.
4. Добавьте соль и черный молотый перец (по вкусу). Можно добавить щепотку молотого мускатного ореха — так вкус соуса будет ярче и насыщеннее.
5. Прогрейте соус на огне 3–4 мин., пока он не загустеет, помешивая венчиком. Готово!
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