Углеводная диета: ешьте пасту и худейте! 

Углеводная диета, как можно догадаться по названию, заключается в том, чтобы придерживаться плана питания со сбалансированным количеством углеводов. Это вовсе не значит, что можно без ограничения есть пончики, шоколад и хлеб, запивая все это колой. Но многие другие углеводные продукты будут включены в рацион. Выясняем, как работает такая диета для похудения.
Если вы не относите себя к любителям продуктов животного происхождения, обратите внимание на углеводную диету: она лучше подходит для вегетарианцев и для всех тех, кто не представляет своей жизни на белковом рационе.
Основные принципы и продукты
Главное в меню углеводной диеты — это потребление сложных углеводов, среди которых клетчатка и пектины. Эти пищевые волокна содержат совсем немного калорий, играют роль детоксикаторов для организма, выводя шлаки и токсины, и при этом дают чувство насыщения надолго. Сложные углеводы обеспечат вас достаточным количеством энергии и помогут нормализовать вес без голодания.
В такой диете важно соблюдать несколько рекомендаций:
Исключить из рациона «быстрые», простые углеводы (сладости, хлеб из белой муки и другие мучные и кондитерские изделия, нецельнозерновые крупы, бананы, фастфуд, виноград и др.)
Отказаться от вина и сладких газировок
Добавить в меню углеводной диеты для похудения как можно больше продуктов, содержащих сложные углеводы (творог, бобовые, проростки, томаты, кабачки, баклажаны, цельнозерновые крупы, хлеб и паста, бурый рис, некоторые фрукты и др.)
Меню на неделю
Строгая углеводная диета часто следует за разгрузочным днем на кефире или воде для подготовки к изменению системы питания. Такой вариант подойдет вам, если вы хотите как можно быстрее достичь результатов — например, готовитесь к важному событию или отпуску. Но имейте в виду, что придерживаться такой системы питания непросто, а вес, который уйдет за неделю, может быстро вернуться обратно. Мы предлагаем более щадящий, но не менее эффективный вариант.
ПОНЕДЕЛЬНИК
Завтрак — омлет со шпинатом и томатами
Обед — рагу из овощей (баклажанов, томатов и цукини) и зеленый салат с оливковым маслом
Ужин — салат из помидоров и огурцов, куриная грудка на гриле
ВТОРНИК
Завтрак — 2 яйца всмятку, грейпфрут
Обед — запеченная в духовке рыба со спаржей или зеленой фасолью
Ужин — рагу из цветной капусты с овощным салатом
СРЕДА
Завтрак — гранола с кефиром
Обед — чечевичный суп Ужин — говядина с грибным рагу, зеленый салат с оливковым маслом
ЧЕТВЕРГ
Завтрак — сэндвич из цельнозернового хлеба с нежирным сыром и редисом
Обед — куриная грудка на гриле с бурым рисом
Ужин — салат из морепродуктов
ПЯТНИЦА
Завтрак — 100 гр творога низкой жирности с горстью орешков и корицей
Обед — паста из цельнозерновой муки с томатами и тунцом
Ужин — запеченный баклажан с чесноком и гранатом
Соблюдение такого рациона поможет вам избавиться от 2−4 кг за первую неделю. Психологически придерживаться такого меню на каждый день довольно просто, ведь вы не отказываетесь от многих привычных продуктов. Чтобы не испытывать чувства голода и не набрасываться на «запрещенку» вроде сладостей и бутербродов, устраивайте себе перекусы в течение дня. Можно съесть зеленое яблоко, горсть орехов, йогурт, яйцо с цельнозерновым хлебом, апельсин.
Еще одна интересная система питания — это диета углеводного чередования, которую изобрели американские спортивные диетологи в 90-е годы. В ее основе лежит чередование белковых и высокоуглеводных дней, что позволяет расходовать жировую прослойку и при этом не терять мышечную массу. Калорийность рациона остается всегда одинаковой (около 1500 калорий в зависимости от роста и веса), как и количество жиров (около 35 грамм в сутки). Для того, чтобы сбросить около 2 кг, достаточно придерживаться такой белково-углеводной диеты всего 4 дня.