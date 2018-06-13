Углеводная диета: ешьте пасту и худейте!

Углеводная диета, как можно догадаться по названию, заключается в том, чтобы придерживаться плана питания со сбалансированным количеством углеводов. Это вовсе не значит, что можно без ограничения есть пончики, шоколад и хлеб, запивая все это колой. Но многие другие углеводные продукты будут включены в рацион. Выясняем, как работает такая диета для похудения.

Если вы не относите себя к любителям продуктов животного происхождения, обратите внимание на углеводную диету: она лучше подходит для вегетарианцев и для всех тех, кто не представляет своей жизни на белковом рационе.

Основные принципы и продукты

Главное в меню углеводной диеты — это потребление сложных углеводов, среди которых клетчатка и пектины. Эти пищевые волокна содержат совсем немного калорий, играют роль детоксикаторов для организма, выводя шлаки и токсины, и при этом дают чувство насыщения надолго. Сложные углеводы обеспечат вас достаточным количеством энергии и помогут нормализовать вес без голодания.

В такой диете важно соблюдать несколько рекомендаций:

Исключить из рациона «быстрые», простые углеводы (сладости, хлеб из белой муки и другие мучные и кондитерские изделия, нецельнозерновые крупы, бананы, фастфуд, виноград и др.)

Отказаться от вина и сладких газировок

Добавить в меню углеводной диеты для похудения как можно больше продуктов, содержащих сложные углеводы (творог, бобовые, проростки, томаты, кабачки, баклажаны, цельнозерновые крупы, хлеб и паста, бурый рис, некоторые фрукты и др.)

Меню на неделю

Строгая углеводная диета часто следует за разгрузочным днем на кефире или воде для подготовки к изменению системы питания. Такой вариант подойдет вам, если вы хотите как можно быстрее достичь результатов — например, готовитесь к важному событию или отпуску. Но имейте в виду, что придерживаться такой системы питания непросто, а вес, который уйдет за неделю, может быстро вернуться обратно. Мы предлагаем более щадящий, но не менее эффективный вариант.

ПОНЕДЕЛЬНИК

Завтрак — омлет со шпинатом и томатами

Обед — рагу из овощей (баклажанов, томатов и цукини) и зеленый салат с оливковым маслом

Ужин — салат из помидоров и огурцов, куриная грудка на гриле

ВТОРНИК

Завтрак — 2 яйца всмятку, грейпфрут

Обед — запеченная в духовке рыба со спаржей или зеленой фасолью

Ужин — рагу из цветной капусты с овощным салатом

СРЕДА

Завтрак — гранола с кефиром

Обед — чечевичный суп Ужин — говядина с грибным рагу, зеленый салат с оливковым маслом

ЧЕТВЕРГ

Завтрак — сэндвич из цельнозернового хлеба с нежирным сыром и редисом

Обед — куриная грудка на гриле с бурым рисом

Ужин — салат из морепродуктов

ПЯТНИЦА

Завтрак — 100 гр творога низкой жирности с горстью орешков и корицей

Обед — паста из цельнозерновой муки с томатами и тунцом

Ужин — запеченный баклажан с чесноком и гранатом

Соблюдение такого рациона поможет вам избавиться от 2−4 кг за первую неделю. Психологически придерживаться такого меню на каждый день довольно просто, ведь вы не отказываетесь от многих привычных продуктов. Чтобы не испытывать чувства голода и не набрасываться на «запрещенку» вроде сладостей и бутербродов, устраивайте себе перекусы в течение дня. Можно съесть зеленое яблоко, горсть орехов, йогурт, яйцо с цельнозерновым хлебом, апельсин.

Еще одна интересная система питания — это диета углеводного чередования, которую изобрели американские спортивные диетологи в 90-е годы. В ее основе лежит чередование белковых и высокоуглеводных дней, что позволяет расходовать жировую прослойку и при этом не терять мышечную массу. Калорийность рациона остается всегда одинаковой (около 1500 калорий в зависимости от роста и веса), как и количество жиров (около 35 грамм в сутки). Для того, чтобы сбросить около 2 кг, достаточно придерживаться такой белково-углеводной диеты всего 4 дня.