Красноярские специалисты рассказали, как правильно выбрать мороженое

Специалисты Ассоциации сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли Красноярского края «Енисейский стандарт» рассказали, как выбрать вкусное и качественное мороженое.

Сначала эксперты советуют изучить упаковку. Она должна быть не мятой, а на её обороте обязательно указана информация. Стоит выбирать продукт, сделанный по ГОСТу.

«Ингредиенты в составе указываются в порядке убывания их количества в продукте. Если на первом месте «вода питьевая» или «сахар» — стоит отказаться от такого мороженого. Также нельзя считать качественным продукт, в состав которого входят растительные жиры», — говорят специалисты.

Лучше, чтобы в составе были молоко, сливки и сахар. Ещё допускаются ароматизаторы. Кроме этого, не стоит пугаться стабилизаторов, которые помогают мороженому держать форму. Чаще всего в их качестве используют безопасные для здоровья камедь рожкового дерева, крахмал, агар-агар или желатин.