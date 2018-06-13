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Красноярские специалисты рассказали, как правильно выбрать мороженое
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Красноярские специалисты рассказали, как правильно выбрать мороженое 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Специалисты Ассоциации сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли Красноярского края «Енисейский стандарт» рассказали, как выбрать вкусное и качественное мороженое.
Сначала эксперты советуют изучить упаковку. Она должна быть не мятой, а на её обороте обязательно указана информация. Стоит выбирать продукт, сделанный по ГОСТу.
«Ингредиенты в составе указываются в порядке убывания их количества в продукте. Если на первом месте «вода питьевая» или «сахар» — стоит отказаться от такого мороженого. Также нельзя считать качественным продукт, в состав которого входят растительные жиры», — говорят специалисты.
Лучше, чтобы в составе были молоко, сливки и сахар. Ещё допускаются ароматизаторы. Кроме этого, не стоит пугаться стабилизаторов, которые помогают мороженому держать форму. Чаще всего в их качестве используют безопасные для здоровья камедь рожкового дерева, крахмал, агар-агар или желатин.
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