Народные средства от аллергии: миф или панацея?

Различные аллергические заболевания все чаще встречаются в современном мире. В особую группу риска попадают дачники, постоянно контактирующие с разнообразными аллергенами — пыльцой растений, удобрениями и химическими препаратами для защиты растений, насекомыми и так далее.

Весной и летом воздух наполнен разнообразными аллергенами

Весной и летом воздух наполнен разнообразными аллергенами Многих интересует, можно ли справиться с аллергией, не прибегая к таблеткам. В самом деле, народная медицина предлагает достаточно рецептов для борьбы с проявлениями этого недуга. Но прежде чем ими воспользоваться, следует взвесить потенциальные плюсы и минусы такого решения.

Преимущества и недостатки народных средств

Лекарственные растения издревле используются для борьбы с различными патологическими состояниями, и аллергические реакции — не исключение. Правда, как и любой метод лечения, народные средства обладают рядом преимуществ и недостатков. К преимуществам относят:

полную натуральность используемых компонентов, то есть отсутствие в их составе синтезированных искусственно веществ;

меньшее в сравнении с обычными лекарствами количество побочных эффектов

в случае правильного применения

более низкую цену на средства народной медицины в сравнении с аптечными медикаментами, применяемыми в классическом лечении.

Растительные препараты имеют и преимущества перед аптечными лекарствами, и недостатки

Растительные препараты имеют и преимущества перед аптечными лекарствами, и недостатки Однако, несмотря на довольно весомые преимущества, есть у народных средств и недостатки, о которых многие пациенты забывают:

у каждого используемого ингредиента сохраняются противопоказания и побочные эффекты, которые необходимо учитывать;

при аллергии применять средства на основе растений стоит с осторожностью, так как при неправильном выборе препарата аллергия может только усилиться;

лечение с помощью народных средств идет гораздо медленнее, чем при использовании аптечных лекарств, выписанных врачом.

Любой человек, решивший избавляться от аллергии с помощью народных рекомендаций, должен осознавать не только преимущества, но и недостатки метода, учитывать имеющиеся противопоказания и сопутствующие заболевания. Лучше всего дополнительно проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Популярные рецепты

Арсенал народной медицины располагает самыми разными рецептами, помогающими справиться с аллергической реакцией: самодельные мази, кремы, отвары и настойки облегчают симптомы и предотвращают развитие болезни. Также можно использовать целебные травы для приготовления успокаивающих ванн.

Тимьян полезен в борьбе с аллергией

Тимьян полезен в борьбе с аллергией

Начнем с мазей. Справиться с кожными высыпаниями из-за аллергии помогут следующие рецепты:

смешать горсть сушеных измельченных корневищ девясила и 5 столовых ложек несоленого смальца, 20 минут подержать получившуюся смесь на слабом огне, а затем, тщательно процедив, нанести теплую мазь на воспаленные и зудящие участки;

в течение двух недель наносить на проблемные участки кожи мазь, сделанную из вазелина и березового дегтя, смешанных в соотношении 1:1;

50 г череды залить стаканом подсолнечного масла и, протомив на огне 8 часов, после остывания наносить на поврежденную кожу.

Ванны

Полезны в борьбе с кожными проявлениями аллергии ванны с настоями и отварами лекарственных растений. Можно воспользоваться одним из следующих рецептов:

50 г череды заливают крутым кипятком. Полученную смесь выдерживают на водяной бане, а затем добавляют в ванну.

50 г чабреца заливают 800 мл воды, кипятят, а затем выдерживают на медленном огне еще 5-7 минут. Получившийся отвар добавляют в ванну и принимают ее перед сном.

75 г измельченных корневищ аира заливают 800 мл крутого кипятка. Настой оставляют на полчаса, а затем добавляют к обычной воде в ванне.

Отвары и настойки

Чтобы бороться не только с внешними проявлениями аллергии, но и с ее причинами, рекомендуется применять различные отвары и настойки для приема внутрь. Существует большое количество самых разных рецептов. Наибольшей популярностью пользуются:

Простая ряска может помочь в борьбе с аллергией

Простая ряска может помочь в борьбе с аллергией

Настойка ряски

Для приготовления настойки берут 50 г ряски и после тщательного промывания заливают 50 мл водки. Настаивать лекарство необходимо в течение недели. Полученную настойку принимают четырежды в день, разводя 15 капель средства в стакане простой воды.

Отвар тысячелистника

Для приготовления отвара понадобится только 30 г сушеного тысячелистника и обычная вода. Траву заваривают кипятком и оставляют настояться на полчаса. Получившееся средство принимают четырежды в сутки по 50 г.

Как повысить эффективность и безопасность лечения

Народная медицина пользуется популярностью благодаря своей эффективности и безопасности, но мало кто знает, что можно увеличить воздействие выбранных средств, используя простые рекомендации. Необходимо:

совмещать использование народных рецептов и средств, рекомендованных лечащим врачом;

по возможности избегать контакта с установленным аллергеном;

тщательно выбирать места для сбора целебных растений (запрещается использовать ингредиенты, добытые вдоль обочин дорог, в черте города и в иных подобных местах) или приобретать готовые к употреблению травы в аптеке;

контролировать чистоту в помещении, регулярно проводить влажную уборку, следя за тем, чтобы микроклимат в доме, где живет аллергик, был хорошим;

терапию всегда необходимо начинать с однокомпонентных средств, добавляя новые ингредиенты постепенно, чтобы отследить негативные реакции со стороны организма;

занимаясь приготовлением рецептов по народным советам, необходимо четко соблюдать пропорции;

рекомендуется перейти на диетическое питание, благодаря которому также удастся снизить количество аллергенов в организме.

Если нет возможности собрать травы самостоятельно, их можно купить в аптеке

Если нет возможности собрать травы самостоятельно, их можно купить в аптеке Соблюдение простых рекомендаций поможет не только повысить эффективность лечения с помощью народных средств, но и сделать терапию более безопасной.

Когда нельзя лечить аллергию дома

Несмотря на доказанную эффективность рецептов народной медицины, не следует думать, что это панацея. Подобное мнение не только ошибочно, но и опасно! Ведь травяные отвары, мази и ванны не могут справиться со всеми патологическими состояниями. Нельзя пытаться справляться с помощью народных рецептов со следующими состояниями:

отек Квинке — острая реакция воспалительного типа, приводящая к резкому сужению дыхательных путей; без специализированной медицинской помощи смерть может наступить в течение 15 минут;

анафилактический шок — острая реакция на контакт с аллергеном, которая сопровождается не только дыхательными, но и гемодинамическими нарушениями (резкое падение давления);

бронхиальная астма — реакция бронхиального дерева на контакт с аллергеном, характеризующаяся трудностями с дыханием; приступ способен привести к удушью в довольно короткий промежуток времени.

Тяжелые аллергические реакции не лечатся народными средствами!

Тяжелые аллергические реакции не лечатся народными средствами! Любое из этих состояний расценивается как особо опасное и требует немедленной медицинской помощи. В этом случае надеяться на лекарственные растения опасно! Дополнительно врачи рекомендуют помнить: если народные средства не дают видимого результата в течение длительного времени, от их использования также стоит отказаться. Лекарства, приготовленные по рецептам наших бабушек и дедушек, увы, не обладают абсолютной эффективностью для всех пациентов. Народные рецепты могут стать хорошим подспорьем в борьбе с аллергией, но возможно это только в том случае, если они применяются с умом. Бездумное использование рекомендаций, предназначенных для лечения в домашних условиях, может не только оказаться бесполезным, но и спровоцировать ухудшение состояния больного. Вас также могут заинтересовать публикации:

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