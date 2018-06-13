Народные средства от аллергии: миф или панацея? 

Различные аллергические заболевания все чаще встречаются в современном мире. В особую группу риска попадают дачники, постоянно контактирующие с разнообразными аллергенами — пыльцой растений, удобрениями и химическими препаратами для защиты растений, насекомыми и так далее.
Весной и летом воздух наполнен разнообразными аллергенами
Весной и летом воздух наполнен разнообразными аллергенами Многих интересует, можно ли справиться с аллергией, не прибегая к таблеткам. В самом деле, народная медицина предлагает достаточно рецептов для борьбы с проявлениями этого недуга. Но прежде чем ими воспользоваться, следует взвесить потенциальные плюсы и минусы такого решения.
Преимущества и недостатки народных средств
Лекарственные растения издревле используются для борьбы с различными патологическими состояниями, и аллергические реакции — не исключение. Правда, как и любой метод лечения, народные средства обладают рядом преимуществ и недостатков. К преимуществам относят:
полную натуральность используемых компонентов, то есть отсутствие в их составе синтезированных искусственно веществ;
меньшее в сравнении с обычными лекарствами количество побочных эффектов
в случае правильного применения
более низкую цену на средства народной медицины в сравнении с аптечными медикаментами, применяемыми в классическом лечении.
Растительные препараты имеют и преимущества перед аптечными лекарствами, и недостатки
Растительные препараты имеют и преимущества перед аптечными лекарствами, и недостатки Однако, несмотря на довольно весомые преимущества, есть у народных средств и недостатки, о которых многие пациенты забывают:
у каждого используемого ингредиента сохраняются противопоказания и побочные эффекты, которые необходимо учитывать;
при аллергии применять средства на основе растений стоит с осторожностью, так как при неправильном выборе препарата аллергия может только усилиться;
лечение с помощью народных средств идет гораздо медленнее, чем при использовании аптечных лекарств, выписанных врачом.
Любой человек, решивший избавляться от аллергии с помощью народных рекомендаций, должен осознавать не только преимущества, но и недостатки метода, учитывать имеющиеся противопоказания и сопутствующие заболевания. Лучше всего дополнительно проконсультироваться со своим лечащим врачом.
Популярные рецепты
Арсенал народной медицины располагает самыми разными рецептами, помогающими справиться с аллергической реакцией: самодельные мази, кремы, отвары и настойки облегчают симптомы и предотвращают развитие болезни. Также можно использовать целебные травы для приготовления успокаивающих ванн.
Тимьян полезен в борьбе с аллергией
Тимьян полезен в борьбе с аллергией
Начнем с мазей. Справиться с кожными высыпаниями из-за аллергии помогут следующие рецепты:
смешать горсть сушеных измельченных корневищ девясила и 5 столовых ложек несоленого смальца, 20 минут подержать получившуюся смесь на слабом огне, а затем, тщательно процедив, нанести теплую мазь на воспаленные и зудящие участки;
в течение двух недель наносить на проблемные участки кожи мазь, сделанную из вазелина и березового дегтя, смешанных в соотношении 1:1;
50 г череды залить стаканом подсолнечного масла и, протомив на огне 8 часов, после остывания наносить на поврежденную кожу.
Ванны
Полезны в борьбе с кожными проявлениями аллергии ванны с настоями и отварами лекарственных растений. Можно воспользоваться одним из следующих рецептов:
50 г череды заливают крутым кипятком. Полученную смесь выдерживают на водяной бане, а затем добавляют в ванну.
50 г чабреца заливают 800 мл воды, кипятят, а затем выдерживают на медленном огне еще 5-7 минут. Получившийся отвар добавляют в ванну и принимают ее перед сном.
75 г измельченных корневищ аира заливают 800 мл крутого кипятка. Настой оставляют на полчаса, а затем добавляют к обычной воде в ванне.
Отвары и настойки
Чтобы бороться не только с внешними проявлениями аллергии, но и с ее причинами, рекомендуется применять различные отвары и настойки для приема внутрь. Существует большое количество самых разных рецептов. Наибольшей популярностью пользуются:
Простая ряска может помочь в борьбе с аллергией
Простая ряска может помочь в борьбе с аллергией
Настойка ряски
Для приготовления настойки берут 50 г ряски и после тщательного промывания заливают 50 мл водки. Настаивать лекарство необходимо в течение недели. Полученную настойку принимают четырежды в день, разводя 15 капель средства в стакане простой воды.
Отвар тысячелистника
Для приготовления отвара понадобится только 30 г сушеного тысячелистника и обычная вода. Траву заваривают кипятком и оставляют настояться на полчаса. Получившееся средство принимают четырежды в сутки по 50 г.
Как повысить эффективность и безопасность лечения
Народная медицина пользуется популярностью благодаря своей эффективности и безопасности, но мало кто знает, что можно увеличить воздействие выбранных средств, используя простые рекомендации. Необходимо:
совмещать использование народных рецептов и средств, рекомендованных лечащим врачом;
по возможности избегать контакта с установленным аллергеном;
тщательно выбирать места для сбора целебных растений (запрещается использовать ингредиенты, добытые вдоль обочин дорог, в черте города и в иных подобных местах) или приобретать готовые к употреблению травы в аптеке;
контролировать чистоту в помещении, регулярно проводить влажную уборку, следя за тем, чтобы микроклимат в доме, где живет аллергик, был хорошим;
терапию всегда необходимо начинать с однокомпонентных средств, добавляя новые ингредиенты постепенно, чтобы отследить негативные реакции со стороны организма;
занимаясь приготовлением рецептов по народным советам, необходимо четко соблюдать пропорции;
рекомендуется перейти на диетическое питание, благодаря которому также удастся снизить количество аллергенов в организме.
Если нет возможности собрать травы самостоятельно, их можно купить в аптеке
Если нет возможности собрать травы самостоятельно, их можно купить в аптеке Соблюдение простых рекомендаций поможет не только повысить эффективность лечения с помощью народных средств, но и сделать терапию более безопасной.
Когда нельзя лечить аллергию дома
Несмотря на доказанную эффективность рецептов народной медицины, не следует думать, что это панацея. Подобное мнение не только ошибочно, но и опасно! Ведь травяные отвары, мази и ванны не могут справиться со всеми патологическими состояниями. Нельзя пытаться справляться с помощью народных рецептов со следующими состояниями:
отек Квинке — острая реакция воспалительного типа, приводящая к резкому сужению дыхательных путей; без специализированной медицинской помощи смерть может наступить в течение 15 минут;
анафилактический шок — острая реакция на контакт с аллергеном, которая сопровождается не только дыхательными, но и гемодинамическими нарушениями (резкое падение давления);
бронхиальная астма — реакция бронхиального дерева на контакт с аллергеном, характеризующаяся трудностями с дыханием; приступ способен привести к удушью в довольно короткий промежуток времени.
Тяжелые аллергические реакции не лечатся народными средствами!
Тяжелые аллергические реакции не лечатся народными средствами! Любое из этих состояний расценивается как особо опасное и требует немедленной медицинской помощи. В этом случае надеяться на лекарственные растения опасно! Дополнительно врачи рекомендуют помнить: если народные средства не дают видимого результата в течение длительного времени, от их использования также стоит отказаться. Лекарства, приготовленные по рецептам наших бабушек и дедушек, увы, не обладают абсолютной эффективностью для всех пациентов. Народные рецепты могут стать хорошим подспорьем в борьбе с аллергией, но возможно это только в том случае, если они применяются с умом. Бездумное использование рекомендаций, предназначенных для лечения в домашних условиях, может не только оказаться бесполезным, но и спровоцировать ухудшение состояния больного. Вас также могут заинтересовать публикации:
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