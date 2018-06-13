Гаспачо

Гаспачо — блюдо испанской кухни. Те, кто придерживаются правильного питания, часто готовят этот суп. Вариантов гаспачо множество, а мы предлагаем вам рецепт от нашего большого друга, автора книг и известного фуд-блогера Екатерины Масловой

Вам понадобится:

помидор — 200 г огурец — 100 г стебель сельдерея — 25 г болгарский перец — 50 г растительное масло — 0,5 ч. л.

соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Томаты и 50 г огурца измельчите в блендере, добавьте масло, соль и перец по вкусу, прогрейте на слабом огне. Стебель сельдерея, 50 г огурца и болгарский перец нарежьте мелким кубиком. Суп перелейте в тарелку или миску, сверху выложите нарезанные овощи.

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