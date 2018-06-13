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Гаспачо
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Гаспачо 

Passion.ru 32 минуты назад
Фото: Passion.ru
Гаспачо — блюдо испанской кухни. Те, кто придерживаются правильного питания, часто готовят этот суп. Вариантов гаспачо множество, а мы предлагаем вам рецепт от нашего большого друга, автора книг и известного фуд-блогера Екатерины Масловой.
Вам понадобится:
помидор — 200 г  огурец — 100 г  стебель сельдерея — 25 г  болгарский перец — 50 г  растительное масло — 0,5 ч. л.
соль и перец — по вкусу
Приготовление:
Томаты и 50 г огурца измельчите в блендере, добавьте масло, соль и перец по вкусу, прогрейте на слабом огне. Стебель сельдерея, 50 г огурца и болгарский перец нарежьте мелким кубиком. Суп перелейте в тарелку или миску, сверху выложите нарезанные овощи.
Фото: shutterstock.com
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