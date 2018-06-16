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2 простых рецепта для пикника
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2 простых рецепта для пикника 

The Challenger 16 июня 2018
Фото: The Challenger
287 calories
Дорадо на гриле под азиатским соусом
Рецепт от шеф-повара «Кафе Дружба. Мануфактура еды» Ивана Яковлева. Дорадо на гриле под азиатским соусом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 287 ккал
Ингредиенты
Рыба (дорадо) 1 шт. Соус (устричный) 8 г Зелень 5 г Лайм 20 г Масло (оливковое) 3 г Соль по вкусу Перец (чёрный молотый) по вкусу
Почистите рыбу, удалите внутренности и жабры, промойте, посолите, поперчите и смажьте оливковым маслом.
Положите рыбу на раскалённый гриль и жарьте до появления золотистой корочки (7—10 минут).
Готовую рыбу полейте устричным соусом, украсьте дольками лайма, веточками свежей зелени и подавайте к столу. Приятного аппетита!
269 calories
Овощи на гриле
Рецепт от шеф-повара ресторана Soho Country Club Евгения Чередниченко. Овощи на гриле СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 269 ккал
Ингредиенты
Цукини 90 г Баклажаны 100 г Болгарский перец (жёлтый) 80 г Перец (чили красный) 36 г Спаржа 50 г Чеснок 20 г Кукуруза (в початках) 90 г Лук (красный) 30 г Помидоры 60 г Петрушка 2 г Соль (морская) 1 г Мёд 30 г Соус (соевый) 7 г Мята 10 г Лимон 15 г Вода 40 мл  Вымойте овощи. Баклажаны и кабачки нарежьте на продольные пластины.
Слегка смажьте решётку для гриля растительным маслом. Выложите все овощи на хорошо разогретый гриль и жарьте по 6 минут с каждой стороны (до готовности).
Для соуса очистите лимон, нарежьте его на мелкие кубики, залейте водой и вскипятите. Добавьте мёд, соевый соус и ещё раз доведите до кипения. Добавьте нарубленную мяту, перемешайте и сразу выключите.
Подавайте овощи с медово-мятным соусом. Приятного аппетита!
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Запись «2 простых рецепта для пикника» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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