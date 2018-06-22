3 летних рецепта для дачи от московского шефа

200 calories

Салат с зубаткой

Салат с копчёной рыбой, муссом из скумбрии и свежими овощами. Салат с зубаткой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 200 ккал

Ингредиенты

Рыба (зубатка) 500 г Рыба (скумбрия холодного копчения) 150 г Помидоры (бакинские) 100 г Салат (корн) 50 г Руккола 50 г Салат (лола россо) 50 г Лук (красный) 20 г Сливки (33% жирности) 150 мл Майонез (домашний) 70 г Масло (оливковое) 50 мл Сахар 5 г Анчоусы (в масле) 5 г Крем (из бальзамического уксуса) 3 г Каперсы 2 г Соль 10 г Натрите зубатку солью и сахаром и смажьте 20 мл оливкового масла. Оставьте мариноваться на час.

Пока рыба маринуется, приготовьте заправку для салата — мусс из скумбрии. Для этого очистите скумбрию от кожи и костей, соедините с анчоусами и каперсами и взбейте в блендере до однородной консистенции. Протрите массу через мелкое сито, соедините с майонезом, сливками и бальзамическим кремом и взбейте венчиком. Чтобы получился мусс, вам понадобится сифон для сливок — заполните его соусом и используйте один баллончик с газом. Если сифона нет, можно просто заправить салат получившимся соусом.

Коптите рыбу на ольховой щепке в течение 20 минут (если нарезать рыбу на более тонкие стейки, то достаточно и 10—12 минут).

Отделите мясо готовой рыбы от костей и нарежьте на крупные кубики.

Листья салата вымойте, высушите, нарвите на крупные кусочки и выложите на тарелку.

Нарежьте помидоры на мелкие кубики, а лук — мелко накрошите. Соедините в миске, заправьте 30 мл оливкового масла и выложите на салат.

Добавьте мусс из скумбрии между салатными листами и выложите сверху кусочки копчёной зубатки. Готово!

283 calories

Cуп крапивник с щавелем

Летний суп на курином бульоне с не самыми обычными ингредиентами. Cуп крапивник с щавелем СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 283 ккал

Ингредиенты

Бульон (куриный) 1,5 л Крапива 150 г Щавель 100 г Топинамбур 100 г Лук (порей) 100 г Пастернак 100 г Яйца 4 шт. Сметана 200 г Масло (оливковое) 30 мл Петрушка 20 г Укроп 20 г Чеснок 5 г Лавровый лист 1 шт. Перец (душистый горошек) 4 шт. Соль 7 г Пастернак, топинамбур и белую часть лука-порея вымойте, очистите от кожицы и нарежьте на средние кубики.

В разогретый сотейник налейте оливковое масло и пассеруйте на нём сначала пастернак, затем топинамбур, а следом лук-порей до золотистого цвета.

Залейте овощи куриным бульоном и доведите до кипения.

Щавель и крапиву очистите от стеблей, вымойте и нарежьте на крупные шашки.

Добавьте зелень в суп и доведите до кипения. Посолите по вкусу.

Сделайте букет гарни: лавровый лист, душистый перец, стебли щавеля, чеснок, укроп и петрушку заверните в марлю и перевяжите нитью. Опустите в суп и проварите 2-3 минуты. Затем оставьте суп на огне ещё на 15 минут, прикрыв крышкой.

В это время приготовьте четыре яйца пашот.

Достаньте из кастрюли букет гарни. Разлейте суп по тарелкам, добавьте разрезанные пополам яйца пашот и сметану. Приятного аппетита!

300 calories

Утиная грудка с дыней

Приготовленные на гриле пряная грудка и дыня с лёгким йогуртовым соусом. Утиная грудка с дыней СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 300 ккал

Ингредиенты

Утка (грудка) 800 г Дыня 400 г Майонез (домашний) 150 г Йогурт (натуральный) 150 г Соус (устричный) 80 мл Паста (чу хоу) 60 г Соус (соевый) 50 мл Соус (хойсин) 40 мл Масло (оливковое) 30 мл Лайм (сок свежевыжатый) 10 мл Имбирь (корень) 10 г Кунжут 10 г Лук (сибулет) 5 г Сахар 15 г Специи (хианг) 10 г Лавровый лист 1 шт. Васаби (сухой) 3 г Корица (молотая) 3 г Перец (чёрный молотый) 1 г Соль 12 г Приготовьте маринад для утки: смешайте в миске пасту чу хоу, соус хойсин, устричный соус, кунжут, лавровый лист, 5 г сахара, 7 г соли и специи хианг.

Утиную грудку вымойте, нарежьте на большие куски и оставьте мариноваться на 5 часов.

В это время приготовьте йогуртовый соус. Очистите имбирь и мелко накрошите. Разведите васаби в соевом соусе и соедините с имбирём, майонезом и йогуртом. Добавьте сок лайма и перемешайте венчиком до однородной консистенции. В самом конце нарежьте лук-сибулет тонкими кольцами и добавьте в соус.

Достаньте утку из маринада, насадите на шампуры и обжарьте на раскалённых углях до готовности и образования красивой румяной корочки (это займёт 10—15 минут).

Нарежьте дыню на порционные дольки и посыпьте смесью из 10 г сахара, 5 г соли, перца и корицы. Смажьте оливковым маслом и приготовьте на решётке мангала с двух сторон.

Выложите на тарелки готовую утку и дыню. Йогуртовый соус подавайте отдельно в сотейнике. Приятного аппетита!

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