3 рецепта безумно вкусных летних блюд

230 calories

Салат с помидорами, фетой и фисташками

Этот лёгкий салат станет отличной закуской в жаркий полдень. Салат с помидорами, фетой и фисташками СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 230 ккал

Ингредиенты

Помидоры 4 шт. Помидоры (черри) 1 стакан Сыр (фета) ½ стакана Орехи (фисташки) ¼ стакана Петрушка пучок Масло (оливковое) 2 ст. л.

Нарежьте помидоры на дольки и выложите на широкую тарелку.

Черри нарежьте на половинки, а сыр на мелкие кусочки. Добавьте сверху.

Посыпьте салат фисташками и нарезанной петрушкой.

Заправьте оливковым маслом. Готово!

340 calories

Парфе с ягодами и печеньем

Из ягод и сливочного йогурта получается очень вкусный диетический десерт. Парфе с ягодами и печеньем СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 340 ккал

Ингредиенты

Малина 1 стакан Черника 1 стакан Клубника 1 стакан Йогурт (греческий) 125 г Печенье 100 г Сливки ½ стакана Сахар 2 ст. л. Лимон (сок) ½ ст. л.

Нарежьте клубнику на кусочки и смешайте в большой миске с черникой и малиной.

Добавьте к ягодам сахар и лимонный сок. Оставьте на 10 минут.

В это время смешайте в блендере греческий йогурт, сливки и сахар до консистенции однородного крема.

Выложите половину ягод в четыре стакана, а сверху добавьте крем.

Повторите то же самое ещё раз.

Сверху в каждый стакан выложите накрошенное печенье.

Охладите и подавайте.

210 calories

Черничный лимонад с мятой

Освежающий ягодный напиток для большой компании. Черничный лимонад с мятой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 210 ккал

Ингредиенты

Черника 2 стакана Мята (свежие листья) 1 стакан Сок (лимонный) 1 стакан Сахар 250 г Вода 250 мл Вода (газированная) 2 л Подогрейте на маленьком огне 250 мл воды, добавьте сахар и листья мяты.

Доведите до кипения и подержите на огне 2 минуты.

Процедите готовый сироп и перелейте в графин.

Добавьте к сиропу газированную воду, ягоды черники и лимонный сок. Хорошо перемешайте длинной ложкой.

Охладите и подавайте.

Статьи по теме 3 рецепта вкуснейших салатов 5 рецептов самого вкусного летнего десерта 7 рецептов домашнего лимонада без сахара Рецепт дня: лимонад от самой Бейонсе

Запись «3 рецепта безумно вкусных летних блюд» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.