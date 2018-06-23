3 рецепта освежающих летних лимонадов

89 calories

Лимонад апельсин-морковь

Естественная сладость моркови в сочетании с цитрусовыми. Лимонад апельсин-морковь СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 89 ккал

Ингредиенты

Морковь (фреш) 100 мл Апельсин (фреш) 80 мл Сироп (апельсин) 30 мл Вода 60 мл Морковь 1-2 слайсов

Заранее приготовьте фреш из моркови и апельсина.

Налейте в стакан все ингредиенты и тщательно размешайте. Добавьте лёд. Украсьте слайсом моркови.

114 calories

Лимонад грейпфрут-манго

Непривычный микс грейпфрута и манго, который вы должны попробовать. Лимонад грейпфрут-манго СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 114 ккал

Ингредиенты

Манго (пюре) 25 г Малина (пюре) 40 г Сироп (манго) 20 г Сироп (калпис виноградный) 20 г Содовая (грейпфрут) 70 г Вода 30 г Мята по вкусу

Заранее приготовьте пюре из манго и малины (вскипятите с сахаром, взбейте в блендере и пропустите через сито).

Все ингредиенты налейте в стакан и тщательно размешайте. Добавьте лёд. Украсьте мятой и пудрой.

82 calories

Огуречный лимонад

Сочетание лимона и огурца в лимонаде помогает сжиганию жиров. Огуречный лимонад СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 82 ккал

Ингредиенты

Огурец (фреш) 90 мл Лимон (фреш) 15 мл Сироп (яблоко) 10 мл Сироп (огурец) 15 мл Сироп (сахарный) 10 мл Вода 100 мл Огурец 3 слайса

Заранее приготовьте фреш из лимона и огурца.

Все ингредиенты налейте в стакан и тщательно размешайте. Добавьте лёд. Украсьте слайсами огурца.

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