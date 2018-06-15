3 рецепта полезных чипсов, которые можно приготовить дома

172 calories

Чипсы из апельсина

Отличный вариант десерта, особенно летом, когда нужно следить за фигурой. Чипсы из апельсина СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 270 минут PT4H30M PT4H30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 172 ккал

Ингредиенты

Апельсин 200 г Сахар 10 г Нарежьте апельсин тонкими ломтиками.

Смешайте сахар с водой.

Замочите в сиропе ломтики апельсина на ночь.

Выложите ломтики на решётку и дайте стечь лишней жидкости.

Переложите апельсин на пергамент и поставьте в духовку на 4 часа при температуре 140 градусов.

45 calories

Чипсы из тыквы

Здоровый вариант перекуса в перерыве между основными приёмами пищи. Чипсы из тыквы СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 210 минут PT3H30M PT3H30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 45 ккал

Ингредиенты

Тыква 200 г Соль (мелкого помола) 1 по вкусу

Нарежьте тыкву тонкими ломтиками и посолите.

Выложите ломтики на пергамент.

Поставьте тыкву в духовку на 3 часа при температуре 140 градусов.

44 calories

Чипсы из свёклы

Полезная альтернатива традиционным картофельным чипсам. Чипсы из свёклы СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 210 минут PT3H30M PT3H30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 44 ккал

Ингредиенты

Свёкла 200 г Соль (мелкого помола) по вкусу

Нарежьте свёклу тонкими ломтиками и посолите.

Выложите ломтики на пергамент.

Поставьте свёклу в духовку на 3 часа при температуре 140 градусов.

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