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3 рецепта полезных чипсов, которые можно приготовить дома
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3 рецепта полезных чипсов, которые можно приготовить дома 

The Challenger 15 июня 2018
Фото: The Challenger
172 calories
Чипсы из апельсина
Отличный вариант десерта, особенно летом, когда нужно следить за фигурой. Чипсы из апельсина СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 270 минут PT4H30M PT4H30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 172 ккал
Ингредиенты
Апельсин 200 г Сахар 10 г  Нарежьте апельсин тонкими ломтиками.
Смешайте сахар с водой.
Замочите в сиропе ломтики апельсина на ночь.
Выложите ломтики на решётку и дайте стечь лишней жидкости.
Переложите апельсин на пергамент и поставьте в духовку на 4 часа при температуре 140 градусов.
45 calories
Чипсы из тыквы
Здоровый вариант перекуса в перерыве между основными приёмами пищи. Чипсы из тыквы СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 210 минут PT3H30M PT3H30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 45 ккал
Ингредиенты
Тыква 200 г Соль (мелкого помола) 1 по вкусу
Нарежьте тыкву тонкими ломтиками и посолите.
Выложите ломтики на пергамент.
Поставьте тыкву в духовку на 3 часа при температуре 140 градусов.
44 calories
Чипсы из свёклы
Полезная альтернатива традиционным картофельным чипсам. Чипсы из свёклы СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 210 минут PT3H30M PT3H30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 44 ккал
Ингредиенты
Свёкла 200 г Соль (мелкого помола) по вкусу
Нарежьте свёклу тонкими ломтиками и посолите.
Выложите ломтики на пергамент.
Поставьте свёклу в духовку на 3 часа при температуре 140 градусов.
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