Как приготовить паэлью: 6 несложных рецептов

431 calories

Классическая паэлья с морепродуктами

Для большего аромата добавьте лавровый лист или сельдерей. Классическая паэлья с морепродуктами СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 431 ккал

Ингредиенты

Рис (длиннозёрный) 300 г Морепродукты 400 г Помидоры 400 г Бульон (овощной) 1 л Лук (репчатый) 1 шт. Петрушка пучок Лимон (дольки) ½ шт. Лимон (сок) ½ шт. Вино (белое сухое) 3 ст. л. Масло (оливковое) 1 ст. л. Куркума 1 ч. л. Тимьян (сушёный) 1 ч. л. Перец (паприка) 1 ч. л.

Нагрейте масло в большой кастрюле или воке и обжарьте на нём нарезанный лук в течение 3—5 минут, до мягкости.

Добавьте рис, паприку и тимьян. Перемешайте.

Влейте вино. Когда оно выкипит, влейте бульон и добавьте дольки помидоров.

Приправьте блюдо куркумой и оставьте готовиться на 15 минут, помешивая время от времени.

Добавьте замороженные морепродукты и накройте кастрюлю крышкой. Готовьте на медленном огне около 5 минут, до готовности морепродуктов и риса.

Заправьте блюдо лимонным соком, украсьте петрушкой и дольками лимона.

282 calories

Паэлья с грибами и болгарским перцем

Вегетарианская паэлья, которая готовится в духовке. Паэлья с грибами и болгарским перцем СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 50 минут PT50M PT50M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 282 ккал

Ингредиенты

Рис (басмати) 200 г Грибы 250 г Бульон (овощной) 400 мл Помидоры 400 г Болгарский перец (красный) 2 шт. Лук (репчатый) 1 шт. Зелень пучок Масло (оливковое) 1 ст. л. Розмарин (измельчённый) 2 ч. л.

Разогрейте духовку до 190 градусов.

Нарежьте перец и грибы.

Пересыпьте рис в сито, промойте под холодной водой и просушите. Отварите согласно инструкции на упаковке.

Нагрейте масло в кастрюле и обжарьте на нём нарезанный лук. Добавьте розмарин и грибы, перемешайте и обжарьте.

Засыпьте в кастрюлю рис, добавьте нарезанный болгарский перец и помидоры, влейте бульон. Приправьте молотым перцем. Доведите до кипения.

Перемешайте паэлью, прикройте крышкой и уберите в духовку на 20—25 минут.

Перед подачей посыпьте нарезанной зеленью.

533 calories

Паэлья с курицей, креветками и стручковой фасолью

Вместо креветок в этом рецепте можно использовать деревенские колбаски. Паэлья с курицей, креветками и стручковой фасолью СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 533 ккал

Ингредиенты

Рис 230 г Курица (бедро) 8 шт. Креветки (королевские) 200 г Фасоль (стручковая) 350 г Лук (репчатый) 2 шт. Болгарский перец (красный) 1 шт. Чеснок 4 зубчика Бульон (куриный) 800 мл Вино (белое сухое) 100 мл Масло (оливковое) 2 ст. л. Перец (паприка) 1 ст. л. Шафран щепотка

Нагрейте масло в сковороде и обжарьте на нём нарезанный лук и чеснок.

Отодвиньте лук на край сковороды, добавьте курицу и обжаривайте со всех сторон около 10 минут.

Добавьте рис и паприку, влейте вино. Через пару минут влейте бульон и приправьте шафраном.

Очистите от семян болгарский перец, нарежьте его вместе со стручковой фасолью и добавьте в сковороду. Готовьте 15 минут, помешивая. Рис впитает большую часть жидкости. Если выкипит вся — долейте ещё бульона.

Добавьте креветки к содержимому сковороды. Когда они станут розового цвета, приправьте паэлью и снимайте с огня.

408 calories

Паэлья с индейкой и овощами

Если хотите, чтобы паэлья получилась пикантная, используйте соус айоли вместо томатной пасты. Паэлья с индейкой и овощами СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 408 ккал

Ингредиенты

Рис 300 г Индейка (филе) 150 г Овощи (замороженные) 300 г Томатная паста 200 г Масло (оливковое) 2 ст. л.

Нарежьте индейку на тонкие ломтики и обжарьте на антипригарной сковороде.

Нагрейте ложку масла в большой кастрюле. Обжарьте томатную пасту в течение нескольких минут.

Добавьте рис и обжаривайте 2 минуты.

Влейте 800 мл горячей воды и тушите блюдо 10—15 минут, до выкипания жидкости. Приправьте по вкусу.

В сковороде нагрейте ложку масла и обжарьте на нём замороженные овощи. Добавьте 50 мл воды, накройте сковороду крышкой и тушите овощи 3—5 минут.

Перемешайте в посуде готовую индейку, рис и овощи. Украсьте кунжутом.

473 calories

Паэлья с кальмарами, креветками и фенхелем

Те, кто любят эксперименты, могут приготовить чёрную паэлью, добавив чернила каракатицы. Паэлья с кальмарами, креветками и фенхелем СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 70 минут PT1H10M PT1H10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 473 ккал

Ингредиенты

Рис 200 г Креветки (королевские) 8 шт. Кальмары (кольца) 300 г Фенхель (луковица) 1 шт. Лук (репчатый) 2 шт. Чеснок 4 зубчика Петрушка пучок Бульон (рыбный) 500 мл Вино (белое сухое) 125 мл Масло (оливковое) 5 ст. л. Лимон (сок) ½ шт. Лимон (цедра) ½ шт. Фенхель (семена) 1 ч. л.

Смешайте кольца кальмара, креветки, семена фенхеля и два нарезанных зубчика чеснока. Заправьте соком половины лимона и четырьмя ложками масла, приправьте по вкусу.

Нагрейте ложку масла в кастрюле. Нарежьте лук и половину фенхеля. Обжаривайте в течение 10 минут. Добавьте два нарезанных зубчика чеснока и готовьте ещё 5 минут.

Засыпьте рис, перемешайте и обжаривайте до характерного треска.

Влейте вино и бульон, доведите до кипения. Добавьте в кастрюлю большую часть кальмаров.

Разогрейте духовку до 190 градусов и оставьте кастрюлю внутри на полчаса.

Добавьте сверху риса оставшиеся кольца кальмара, креветки и заправьте всё приготовленным маринадом. Уберите кастрюлю в духовку ещё на 10 минут. Жидкость должна полностью впитаться.

Украсьте паэлью нарезанным фенхелем, тёртой цедрой лимона и петрушкой.

473 calories

Паэлья с курицей, морепродуктами и маслинами

Нежный, но очень сытный вариант паэльи. Паэлья с курицей, морепродуктами и маслинами СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 70 минут PT1H10M PT1H10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 473 ккал

Ингредиенты

Рис (басмати) 300 г Курица (грудка) 3 шт. Морепродукты (замороженные) 400 г Горох (замороженный) 200 г Маслины 180 г Болгарский перец (красный) 3 шт. Петрушка горсть Лимон 1 шт. Масло (оливковое) 1 ст. л. Шафран щепотка

Вскипятите в большой кастрюле 400 мл воды, добавьте шафран и горох. Готовьте 3—5 минут. Оставьте ненадолго, чтобы шафран настоялся.

Нарежьте курицу на кусочки, а болгарский перец на крупные кубики. Налейте ложку масла в отдельную сковороду и обжарьте на нём курицу с перцем.

Засыпьте в кастрюлю рис и аккуратно перемешивайте его по часовой стрелке, пока он не станет жёлтого цвета.

Добавьте к рису курицу, перец, морепродукты и маслины. Накройте крышкой и варите пару минут на среднем огне, периодически помешивая.

Выложите паэлью на большое блюдо, посыпьте нарезанной петрушкой, и украсьте дольками лимона.

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