Ещё
Как приготовить паэлью: 6 несложных рецептов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как приготовить паэлью: 6 несложных рецептов 

The Challenger 20 июня 2018
Фото: The Challenger
431 calories
Классическая паэлья с морепродуктами
Для большего аромата добавьте лавровый лист или сельдерей. Классическая паэлья с морепродуктами СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 431 ккал
Ингредиенты
Рис (длиннозёрный) 300 г Морепродукты 400 г Помидоры 400 г Бульон (овощной) 1 л Лук (репчатый) 1 шт. Петрушка пучок Лимон (дольки) ½ шт. Лимон (сок) ½ шт. Вино (белое сухое) 3 ст. л. Масло (оливковое) 1 ст. л. Куркума 1 ч. л. Тимьян (сушёный) 1 ч. л. Перец (паприка) 1 ч. л.
Нагрейте масло в большой кастрюле или воке и обжарьте на нём нарезанный лук в течение 3—5 минут, до мягкости.
Добавьте рис, паприку и тимьян. Перемешайте.
Влейте вино. Когда оно выкипит, влейте бульон и добавьте дольки помидоров.
Приправьте блюдо куркумой и оставьте готовиться на 15 минут, помешивая время от времени.
Добавьте замороженные морепродукты и накройте кастрюлю крышкой. Готовьте на медленном огне около 5 минут, до готовности морепродуктов и риса.
Заправьте блюдо лимонным соком, украсьте петрушкой и дольками лимона.
282 calories
Паэлья с грибами и болгарским перцем
Вегетарианская паэлья, которая готовится в духовке. Паэлья с грибами и болгарским перцем СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 50 минут PT50M PT50M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 282 ккал
Ингредиенты
Рис (басмати) 200 г Грибы 250 г Бульон (овощной) 400 мл Помидоры 400 г Болгарский перец (красный) 2 шт. Лук (репчатый) 1 шт. Зелень пучок Масло (оливковое) 1 ст. л. Розмарин (измельчённый) 2 ч. л.
Разогрейте духовку до 190 градусов.
Нарежьте перец и грибы.
Пересыпьте рис в сито, промойте под холодной водой и просушите. Отварите согласно инструкции на упаковке.
Нагрейте масло в кастрюле и обжарьте на нём нарезанный лук. Добавьте розмарин и грибы, перемешайте и обжарьте.
Засыпьте в кастрюлю рис, добавьте нарезанный болгарский перец и помидоры, влейте бульон. Приправьте молотым перцем. Доведите до кипения.
Перемешайте паэлью, прикройте крышкой и уберите в духовку на 20—25 минут.
Перед подачей посыпьте нарезанной зеленью.
533 calories
Паэлья с курицей, креветками и стручковой фасолью
Вместо креветок в этом рецепте можно использовать деревенские колбаски. Паэлья с курицей, креветками и стручковой фасолью СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 533 ккал
Ингредиенты
Рис 230 г Курица (бедро) 8 шт. Креветки (королевские) 200 г Фасоль (стручковая) 350 г Лук (репчатый) 2 шт. Болгарский перец (красный) 1 шт. Чеснок 4 зубчика Бульон (куриный) 800 мл Вино (белое сухое) 100 мл Масло (оливковое) 2 ст. л. Перец (паприка) 1 ст. л. Шафран щепотка
Нагрейте масло в сковороде и обжарьте на нём нарезанный лук и чеснок.
Отодвиньте лук на край сковороды, добавьте курицу и обжаривайте со всех сторон около 10 минут.
Добавьте рис и паприку, влейте вино. Через пару минут влейте бульон и приправьте шафраном.
Очистите от семян болгарский перец, нарежьте его вместе со стручковой фасолью и добавьте в сковороду. Готовьте 15 минут, помешивая. Рис впитает большую часть жидкости. Если выкипит вся — долейте ещё бульона.
Добавьте креветки к содержимому сковороды. Когда они станут розового цвета, приправьте паэлью и снимайте с огня.
408 calories
Паэлья с индейкой и овощами
Если хотите, чтобы паэлья получилась пикантная, используйте соус айоли вместо томатной пасты. Паэлья с индейкой и овощами СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 408 ккал
Ингредиенты
Рис 300 г Индейка (филе) 150 г Овощи (замороженные) 300 г Томатная паста 200 г Масло (оливковое) 2 ст. л.
Нарежьте индейку на тонкие ломтики и обжарьте на антипригарной сковороде.
Нагрейте ложку масла в большой кастрюле. Обжарьте томатную пасту в течение нескольких минут.
Добавьте рис и обжаривайте 2 минуты.
Влейте 800 мл горячей воды и тушите блюдо 10—15 минут, до выкипания жидкости. Приправьте по вкусу.
В сковороде нагрейте ложку масла и обжарьте на нём замороженные овощи. Добавьте 50 мл воды, накройте сковороду крышкой и тушите овощи 3—5 минут.
Перемешайте в посуде готовую индейку, рис и овощи. Украсьте кунжутом.
473 calories
Паэлья с кальмарами, креветками и фенхелем
Те, кто любят эксперименты, могут приготовить чёрную паэлью, добавив чернила каракатицы. Паэлья с кальмарами, креветками и фенхелем СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 70 минут PT1H10M PT1H10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 473 ккал
Ингредиенты
Рис 200 г Креветки (королевские) 8 шт. Кальмары (кольца) 300 г Фенхель (луковица) 1 шт. Лук (репчатый) 2 шт. Чеснок 4 зубчика Петрушка пучок Бульон (рыбный) 500 мл Вино (белое сухое) 125 мл Масло (оливковое) 5 ст. л. Лимон (сок) ½ шт. Лимон (цедра) ½ шт. Фенхель (семена) 1 ч. л.
Смешайте кольца кальмара, креветки, семена фенхеля и два нарезанных зубчика чеснока. Заправьте соком половины лимона и четырьмя ложками масла, приправьте по вкусу.
Нагрейте ложку масла в кастрюле. Нарежьте лук и половину фенхеля. Обжаривайте в течение 10 минут. Добавьте два нарезанных зубчика чеснока и готовьте ещё 5 минут.
Засыпьте рис, перемешайте и обжаривайте до характерного треска.
Влейте вино и бульон, доведите до кипения. Добавьте в кастрюлю большую часть кальмаров.
Разогрейте духовку до 190 градусов и оставьте кастрюлю внутри на полчаса.
Добавьте сверху риса оставшиеся кольца кальмара, креветки и заправьте всё приготовленным маринадом. Уберите кастрюлю в духовку ещё на 10 минут. Жидкость должна полностью впитаться.
Украсьте паэлью нарезанным фенхелем, тёртой цедрой лимона и петрушкой.
473 calories
Паэлья с курицей, морепродуктами и маслинами
Нежный, но очень сытный вариант паэльи. Паэлья с курицей, морепродуктами и маслинами СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 70 минут PT1H10M PT1H10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 473 ккал
Ингредиенты
Рис (басмати) 300 г Курица (грудка) 3 шт. Морепродукты (замороженные) 400 г Горох (замороженный) 200 г Маслины 180 г Болгарский перец (красный) 3 шт. Петрушка горсть Лимон 1 шт. Масло (оливковое) 1 ст. л. Шафран щепотка
Вскипятите в большой кастрюле 400 мл воды, добавьте шафран и горох. Готовьте 3—5 минут. Оставьте ненадолго, чтобы шафран настоялся.
Нарежьте курицу на кусочки, а болгарский перец на крупные кубики. Налейте ложку масла в отдельную сковороду и обжарьте на нём курицу с перцем.
Засыпьте в кастрюлю рис и аккуратно перемешивайте его по часовой стрелке, пока он не станет жёлтого цвета.
Добавьте к рису курицу, перец, морепродукты и маслины. Накройте крышкой и варите пару минут на среднем огне, периодически помешивая.
Выложите паэлью на большое блюдо, посыпьте нарезанной петрушкой, и украсьте дольками лимона.
Статьи по теме 3 оригинальных испанских рецепта на ужин 5 необычных рецептов итальянского ризотто Как правильно готовить ризотто Как приготовить плов
Запись «Как приготовить паэлью: 6 несложных рецептов» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
The Challenger: последние новости
Jacobs Millicano представил новый кофе Crema Espresso Рецепт дня: салат с чечевицей и авокадо Масло гхи: чем полезно и как приготовить
Женский форум  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анна Седокова взбудоражила поклонников3
Женские недостатки, от которых мужчины без ума15
Цветы, которые нельзя держать дома6
«Я ей нужен был только ради денег»58
Фотографии 53-летней Беллуччи взорвали Сеть10
Новости партнеров
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды Красота
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
05:49
Смертные женские грехи
Психология
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
07:46
Звезды, которые бросили возлюбленных
Звёзды
03:44
Дуа Липа вышла в свет без белья
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение