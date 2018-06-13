Рецепт дня: лапша с курицей по-азиатски

490 calories

Лапша с курицей по-азиатски

Пряная лапша с домашним песто и ломтиками запечённой курицы. Лапша с курицей по-азиатски СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 25 минут PT25M PT25M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 490 ккал

Ингредиенты

Курица (грудка) 2 шт. Лапша (рисовая) 200 г Базилик (листья) 2 стакана Кинза ½ стакана Чеснок 2 зубчика Миндаль 4 ст. л. Масло (кунжутное) 4 ст. л. Соус (соевый) 3 ст. л. Уксус (рисовый) 1 ст. л. Мёд 2 ч. л. Перец (красный хлопья) 1 ч. л. Имбирь (тёртый свежий) ½ ч. л.

Измельчите в блендере базилик, кинзу, миндаль, рисовый уксус, красный перец, чеснок, мёд и свежий имбирь до состояния песто.

Смажьте грудки кунжутным маслом и соевым соусом.

Запеките курицу до готовности в духовке при температуре 180 градусов.

Отварите лапшу согласно инструкции на упаковке.

Заправьте лапшу песто, перемешайте и добавьте сверху нарезанную на кусочки курицу. Приятного аппетита!

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