3 очень-преочень летних рецепта с мягким сыром

Брускетта с рикоттой и клубникой

Ингредиенты:

рикотта — 400 г;

мята — 5 г;

клубника — 60 г;

конфитюр клубничный — 100 г;

багет — 1 шт.

Способ приготовления

Подсушите хлеб в тостере или на сухой сковороде на медленном огне. Клубнику промойте и нарежьте на четыре части. На каждый тост выложите понемногу рикотты, конфитюра и кусочки клубники. Украсьте листиками мяты и подавайте.

Пудинг с персиками и рикоттой

Ингредиенты:

рикотта — 200 г;

персик — 2 шт. ;

сливки 33% — 100 мл;

печенье песочное — 30 г;

карамельный вкус — 50 шт. ;

«Амаретто» — 15 мл.

Способ приготовления

Соедините рикотту со сливками, карамельным соусом (или сиропом) и «Амаретто». Взбивайте миксером 2-3 минуты до однородного состояния. Один персик мелко порубите и добавьте в получившийся сырно-сливочный крем. Второй персик нарежьте дольками. Разложите крем по небольшим прозрачным баночкам или креманкам. Украсьте долькой персика и подавайте с печеньем.

Персики с муссом и маскарпоне

Способ приготовления:

маскарпоне — 250 г;

персик — 2 шт. ;

сливки 22% — 80 мл;

сахарная пудра — 50 г;

трубочки вафельные — 8 шт. ;

ликер абрикосовый — 80 мл.

Способ приготовления

Для мусса смешайте маскарпоне с сахарной пудрой и сливками, взбивайте миксером 3-4 минуты. Добавьте абрикосовый ликер и аккуратно перемешайте. Уберите на 10-15 минут в холодильник. Персики выложите в креманки. Если используете консервированные полейте небольшим количеством сиропа из банки. Подавайте с муссом из маскарпоне и вафельными трубочками.

Во всех рецептах можно использовать сыры Unagrande