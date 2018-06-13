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3 очень-преочень летних рецепта с мягким сыром
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3 очень-преочень летних рецепта с мягким сыром 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Брускетта с рикоттой и клубникой
Ингредиенты:
рикотта — 400 г;
мята — 5 г;
клубника — 60 г;
конфитюр клубничный — 100 г;
багет — 1 шт.
Способ приготовления
Подсушите хлеб в тостере или на сухой сковороде на медленном огне. Клубнику промойте и нарежьте на четыре части. На каждый тост выложите понемногу рикотты, конфитюра и кусочки клубники. Украсьте листиками мяты и подавайте.
Пудинг с персиками и рикоттой
Ингредиенты:
рикотта — 200 г;
персик — 2 шт. ;
сливки 33% — 100 мл;
печенье песочное — 30 г;
карамельный вкус — 50 шт. ;
«Амаретто» — 15 мл.
Способ приготовления
Соедините рикотту со сливками, карамельным соусом (или сиропом) и «Амаретто». Взбивайте миксером 2-3 минуты до однородного состояния. Один персик мелко порубите и добавьте в получившийся сырно-сливочный крем. Второй персик нарежьте дольками. Разложите крем по небольшим прозрачным баночкам или креманкам. Украсьте долькой персика и подавайте с печеньем.
Персики с муссом и маскарпоне
Способ приготовления:
маскарпоне — 250 г;
персик — 2 шт. ;
сливки 22% — 80 мл;
сахарная пудра — 50 г;
трубочки вафельные — 8 шт. ;
ликер абрикосовый — 80 мл.
Способ приготовления
Для мусса смешайте маскарпоне с сахарной пудрой и сливками, взбивайте миксером 3-4 минуты. Добавьте абрикосовый ликер и аккуратно перемешайте. Уберите на 10-15 минут в холодильник. Персики выложите в креманки. Если используете консервированные полейте небольшим количеством сиропа из банки. Подавайте с муссом из маскарпоне и вафельными трубочками.
Во всех рецептах можно использовать сыры Unagrande
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