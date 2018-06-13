Продукты, которые спасут от морщин

Благодаря правильному питанию можно исправить множество недостатков кожи, например, можно сделать ее здоровой и гладкой, а также продлить молодость. Свой рацион стоит обогащать продуктами из данного списка, которые оказывают положительное влияние не только на кожу.

Красная рыба

С годами защитная функция клеток кожи заметно ослабевает, а также они весьма интенсивными темпами теряют влагу, что отражается на лице в виде морщин. Восстановить и защитить кожу в состоянии омега-3, которые не только помогают удержать влагу, но и делают кожу более упругой.

Авокадо

Благодаря его наличию в рационе можно благоприятно действовать на кожу, например, увеличить ее эластичность, а также защитить от отрицательного ультрафиолетового воздействия. Исследования демонстрируют, что употребление авокадо увеличивают способность организма к заживлению ран.

Томаты

Витамин С, который имеется в достатке в помидорах, занимает одну из ведущих ролей в процессе синтеза коллагена. Последний, как известно, важен для сохранения упругости кожи. Пигмент ликопин, имеющийся во всех овощах красного оттенка, помогает защитить эпителий от представляющего угрозу УФ-излучения.

Шоколад

Содержащиеся в этом лакомстве антиоксиданты флавоноиды помогают защитить кожу от негативных последствий воздействия УФ-лучей. Также этот продукт оказывает противовоспалительный эффект, а с целью профилактики старения необходим только черный шоколад.

Яйца

Этот продукт весьма полезен для производства коллагена и эластина, поскольку содержит в себе важные аминокислоты, в числе которых имеются лицин и пролин. Также яичные желтки богаты такими витаминами, как А, Е и D, и в них постоянно нуждается организм.

Орехи

Чтобы обеспечить защиту кожу от УФ, а также помочь процессу вывода токсинов из организма, стоит употреблять продукты со значительным содержанием витамина Е. Этот микроэлемент находится в грецких орехах, а также в фундуке и миндале. Положительный эффект их употребления, между тем, удается усилить благодаря коэнзиму Q10, уменьшающему морщины и делающему кожу более гладкой.

Зеленый чай

Этот напиток полезен благодаря наличию полифенолов, отличающихся своими противовоспалительными свойствами и противостоящих раку кожи. Эти вещества также способствуют защите от канцерогенов и противостоят негативному влиянию ультрафиолета.