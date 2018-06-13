7 правил «Диеты ангелов» Victoria’s Secret

Моделям знаменитой марки Victoria’s Secret нужно быть в идеальной форме, ведь одеждой недостатки фигуры не спрячешь, а яркие софиты подиума безжалостно показывают малейшие изъяны. Что же делают девушки, которых привыкли называть еще «ангелами» — не в последнюю очередь за их безупречную внешность и подтянутые, упругие тела? Разумеется, придерживаются определенной модели питания, сочетая ее со спортом в фитнес-зале — она называется «Диета ангелов».

На такой диете, рассчитанной на две недели, можно скинуть примерно восемь килограммов лишнего веса — и встретить долгожданное лето во всеоружии. Разумеется, выдержать ее, особенно поначалу, может оказаться не таким уж легким делом, но результат точно приведет вас в восторг. Живот гарантированно уменьшится, а бедра станут более подтянутыми и стройными.

Выходить из этой диеты тоже нужно постепенно, чтобы нежелательные килограммы не вернулись вновь, а результат радовал как можно дольше. Не рекомендуется сразу вводить в рацион слишком большое количества сахара и выпечки. Для поддержания устойчивого результата лучше всего придерживаться подобной схемы питания как можно дольше, допуская иногда небольшие поблажки в виде сладостей — лучше всего отдать предпочтение маленькой шоколадке с большим содержанием какао или хорошему мороженому.

Основные принципы «Диеты ангелов»

Две недели нужно питаться только теми блюдами, которые допускает приведенное ниже меню диеты. За это время метаболизм очень сильно ускоряется, а лишние килограммы исчезают, словно по волшебству. В списке строго запрещенного на эти дни — сахар, соль и алкоголь, их нельзя употреблять ни в каком виде, включая скрытые.

Салаты в «Диете ангелов» лучше всего заправлять оливковым маслом — допускается использовать только лучшие виды и не больше одной столовой ложки на порцию. В идеале же отдать предпочтение лимонному соку.

Обязательно нужно пить чистую воду без газов — она должна быть комнатной температуры, необходимый минимум — до двух с половиной литров в день. Стакан воды нужно выпивать за час до еды или через час после нее. Между прочим, это поможет еще и заглушить чувство голода, если оно возникнет — и прекрасно выведет шлаки из организма.

Пример меню диеты на неделю

Блюда приведены примерные и могут быть заменены равноценными вариантами — например, если вы не едите мяса, то стейк вполне можно заменить хорошей рыбой. Важно — она должна быть приготовлена на гриле без использования дополнительного масла и соли. Для вкуса ее можно посыпать пряностями или травами. Во вторую неделю «Диеты ангелов» нужно повторить меню первой — или составить собственное, придерживаясь тех же самых принципов.

Первый день

Завтрак: чашка черного кофе без сахара или молока либо зеленый чай. Второй завтрак: любой фрукт небольшого размера. Обед: два яйца, сваренных вкрутую, салат из одного помидора и свежей зелени, две картофелины, запеченных в мундире. Ужин: большой стейк из говядины, порция салата из свежих овощей и зелени.

Второй день

Завтрак: чашка черного кофе без сахара или молока либо зеленый чай. Второй завтрак: любой фрукт небольшого размера. Обед: большой стейк из говядины, порция салата из свежих овощей и зелени. Ужин: суп из овощей.

Третий день

Завтрак: чашка черного кофе без сахара или молока либо зеленый чай, один тост из цельнозернового хлеба. Второй завтрак: стакан натурального йогурта без добавок и сахара. Обед: большой стейк, порция салата из свежих овощей и зелени, стакан любого сока — допускаются только свежевыжатые. Ужин: два яйца, сваренных вкрутую, и два ломтика нежирной ветчины — лучше всего домашнего приготовления.

Четвертый день

Завтрак: чашка черного кофе без сахара или молока либо зеленый чай, один тост из цельнозернового хлеба. Второй завтрак: горсть любых орехов без специй и соли. Обед: большой стейк, порция салата из свежих овощей и зелени, зеленый чай. Ужин: два яйца, сваренных вкрутую, и два ломтика нежирной ветчины — лучше всего домашнего приготовления.

Пятый день

Завтрак: одна сырая морковь, ее нужно натереть на терке и заправить соком половины лимона и чайной ложкой оливкового масла. Второй завтрак: банан или другой фрукт. Обед: рыба, приготовленная на гриле, один большой помидор, чашка черного кофе без сахара или молока. Ужин: большой стейк, порция салата из свежих овощей и зелени, стакан любого сока — в «Диете ангелов» допускаются только свежевыжатые.

Шестой день

Завтрак: чашка черного кофе без сахара или молока либо зеленый чай. Второй завтрак: стакан натурального йогурта без добавок, один банан. Обед: вареная куриная грудка целиком без кожи, салат из свежих овощей и зелени, чашка черного кофе. Ужин: стейк из говядины в сопровождении порции салата.

Седьмой день

Завтрак: чашка черного кофе без сахара или молока либо зеленый чай. Второй завтрак: банан или другой фрукт. Обед: стейк из говядины в сопровождении порции салата. Ужин: несколько ломтиков твердого сыра, большая порция салата из свежих овощей с зеленью.