К черту романтику: 6 советов для домашнего свидания

Фильм, пиво и еда на вынос — вот нехитрый натюрморт моего обычного выходного с парнем. Если тебе эта картина тоже знакома, добро пожаловать в клуб «Мы давно живем вместе и к черту романтику». Кажется, что встряхнуть вас и создать особую атмосферу может только поход в ресторан или зоопарк, но твоя квартира ничуть не меньше подойдет для хорошего вечера. Вот тебе рецепт идеального домашнего свидания. Среди ингредиентов простые, но давно забытые прелести. Свечи, эротическое белье и лепестки роз к ним не относятся.

1. Приготовьте ужин вместе

Сегодняшняя тема урока по укреплению отношений — «Совместное приготовление еды». Это универсальный инструмент для сближения, причем не только в паре. Опрос, проведенный среди американцев, показал — большинство людей уверено, что приготовление пищи объединяет. Участие в исследовании приняло около тысячи человек: 88% тех, кто находится в серьезных отношениях, 94% тех, кто обручен, 89% тех, кто недавно женился, и 84% тех, кто давно в браке, сказали, что готовка — одно из главных занятий в паре. Даже если твой парень никогда не держал ножа в руках, отнеситесь к приготовлению ужина как к увлекательной игре. Выбирайте что-то новое и интересное, но не слишком дорогое и сложное, чтобы не портить настроение. Не зацикливайтесь на результате. Следуй заветам королевы неловких ситуаций Бриджит Джонс и не переживай, если на выходе получится что-то вроде ее знаменитого синего супа.

2. Создай ваш плейлист

Откройте бутылку чего-то алкогольного — только легкого и бодрящего, ведь расслабляться еще рано — и наслаждайтесь музыкой под кипение кастрюль. Правильный плейлист для свидания должен включать знаковые для вас песни, которые вызывают забавные воспоминания, и новые треки, под которые захочется танцевать. Медлячок, чтобы ты заплакала, оставь для более интимной атмосферы. Кухонный вечер должен пройти на мажорной ноте.

3. Сбрось домашнюю одежду

Но не забудь накинуть вместо нее что-нибудь, иначе все свидание пойдет трахом. Сложно удержаться от соблазна вернуться домой и влезть во что-то свободное, мягкое, с подсохшим пятном от шоколада на штанине. Я против полноценного вечернего лука, который испортит весь уют, но обозначить исключительность момента стоит. Найди баланс между выходным нарядом и тем, в чем ты обычно ходишь по квартире. Проще говоря, добавь к потертой майке и пижамным шортам пару украшений и небрежный пучок на голове. У меня для домашних свиданий есть отдельная категория вещей: слишком просто для улицы, слишком хорошо для мытья полов и похода до мусорки.

4. Отложите телефоны

Эту мантру я повторяю из материала в материал и не перестану, пока все пары на Земле не обретут полную гармонию — телефонам не место на свидании. Во всяком случае, не в твоих или его руках. Максимум, зачем смартфон может пригодиться в этот вечер: посмотреть рецепт, включить музыку или вызвать скорую в случае не слишком удачного кулинарного опыта. Фото на память тоже уважительная причина, но ты ведь тут же захочешь выложить ее в соцсети, так что долой соблазны.

5. Поиграйте в бармена

В этом вечере не должно быть готовых решений, поэтому прочь вино и другие простые напитки. Возьмите несколько ингредиентов и создайте свой фирменный коктейль. Или несколько. Для этого не обязательно иметь свой мини-бар: берите пару напитков для основы и смешивайте с соками и фруктами в разных пропорциях. За коктейльным вдохновением ты всегда можешь обратиться к нам, вот например 5 фруктово-алкогольных рецептов.

6. Закончите вечер чем-то, кроме телевизора

Сопротивляйтесь желанию закончить вечер просмотром фильма или телешоу. Я сама обожаю проводить выходные под сериалы или новые выпуски вДудя. Так мы заполняем паузы в разговорах, заслоняемся от проблем, но и друг от друга тоже. В виде исключения проведите особенный вечер без медиа, даже если вы вместе сто лет, и кажется, что говорить больше не о чем. Послушайте новую музыку, расскажите в сотый раз любимые истории, вспомните, как провели последний отпуск, или поделитесь впечатлениями от недавно прочитанной книги. Коктейли помогут сосредоточиться друг на друге и напомнят, как много вам еще хочется сказать.