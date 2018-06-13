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Согрелись телом и душой: как прошел «Самоварфест» в Москве
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Согрелись телом и душой: как прошел «Самоварфест» в Москве 

Мир24 14 минут назад
Фото: Мир24
В праздничные дни, приуроченные ко Дню России, на Поклонной горе в Москве состоялся фестиваль русского гостеприимства «Самоварфест». 11 и 12 июня гости мероприятий могли выпить неограниченное количество чая, разливаемого из самоваров, а также пробовали национальные блюда различных народов многих стран мира и взглянули на самобытное искусство на ярмарке ремесел.
В День России, 12 июня, москвичи и гости столицы установили мировой рекорд самого массового чаепития. Посетители фестиваля выпили 11 728 стаканов чая.
Из национальных угощений были русские блины, молдавские вертуты и плацинды, грузинские хинкали, узбекский плов, шашлык по-карски и другие блюда.
На многочисленных торговых рядах гости мероприятий могли приобрести разные сорта чая и меда со всех уголков страны, а также натуральные продукты и изделия народных мастеров традиционных промыслов.
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