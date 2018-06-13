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Найден способ улучшить вкус некачественного вина
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Найден способ улучшить вкус некачественного вина 

Ридус 1 час назад
Химики из австралийского университета Аделаиды создали необычные наночастицы, с помощью которых можно улучшать вкус не совсем качественного или недозрелого вина.
Эти наночастицы, содержащие в себе полимерную оболочку и магнитное ядро, способны избирательно соединяться с молекулами, имеющими неприятный вкус и запах, и очищать от них вино.
Работа частиц была проверена на нескольких бутылках настоящего каберне-совиньона. Ученые добавили в них вещество под названием изобутил-2-метоксипиразин (IBMP), которое ухудшает вкус вина, а затем попросили нескольких сомелье-любителей найти «настоящий» каберне-совиньон. В итоге специалисты назвали вино с IBMP испорченным или недозрелым.
Когда же химики обработали те же бутылки при помощи наночастиц, отзывы сомелье резко улучшились. Они перестали отличать настоящее вино от «неправильного», хотя и отмечали, что часть образцов имеет странный цвет и почти незаметный металлический «аромат», сообщает Journal of Agricultural and Food Chemistry.
По мнению ученых, такой способ позволит очищать от различных химических реактивов и другие напитки.
Ранее была названа безопасная доза алкоголя.
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