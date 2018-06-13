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Что такое флюид?
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Что такое флюид? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Флюид — революционное средство по уходу за кожей лица. В его состав входят полезные вещества в высокой концентрации. Иногда флюид также называют сывороткой для лица.
Флюид можно использовать ежедневно вместо привычного крема. Чаще всего он продается во флаконе с дозатором. Быстро впитывается, так как в его составе мало жирных компонентов. Вместо них продукт обогащают полезными для кожи экстрактами растений и натуральными эфирными маслами, витаминами и минералами, коллагеном и гиалуроновой кислотой.
Флюиды бывают солнцезащитными, увлажняющими, матирующими, очищающими. Выбирать средство стоит в зависимости от задач, а также учитывать тип кожи.
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