65 процентов сыров на наших прилавках — фальсификат

13 июня об этом и многом другом в информационном агентстве «Национальная служба новостей» говорили отечественные производители молочной продукции и ее контролеры.

Как это ни печально, но при всем изобилии на наших прилавках продуктов, в том числе и молочных, радоваться за отечественного фермера сегодня уже не приходится. По признанию их самих, времена для них наступают тяжелые. Потому как их натуральную качественную продукцию все больше вытесняют дешевые фальсифицированные аналоги. О том, что сыра дешевле 300 рублей за килограмм быть не может, потребителей предупреждали неоднократно. 300 рублей — это только его себестоимость на крупном предприятии. Однако магазины, особенно гипермаркеты, сейчас буквально завалены этим сыроподобным товаром.

С другой стороны, за последние годы на 12 процентов выросло производство российского молока. И Министерство сельского хозяйства , как заявляют сами фермеры, вкладывает в их дотационную программу сотни миллиардов рублей. Откуда же такой поток фальсификата? Максим Рудаков , руководитель экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль», объясняет этот феномен неожиданным наплывом из-за рубежа таких дешевых продуктов, как пальмовое масло и сухое молоко, из которых варят эти эрзац-сыры.

Малайзия поставляет пальмовое масло. А через границы одной из дружественных, соседствующих с нами стран поступает дешевое сухое молоко. Сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов «подливает масла в огонь». По его словам, для удешевления сметаны некоторые производители разбавляют ее крахмалом.

Но если крахмал в сметане наносит ущерб скорее кошельку, чем здоровью, то ингредиенты дешевого «сыра» — известные всем опасные трансгенные жиры — напрямую бьют именно по здоровью потребителей. И увеличивают рост многих, прежде всего сердечно-сосудистых, заболеваний у нашего населения.

К сожалению, ошибиться в качестве продукта рядовому покупателю достаточно легко. Иногда даже под маркой нового бренда по недешевой стоимости может скрываться тот же фальсификат. Поэтому эксперты советуют выбирать известные проверенные торговые фирмы. И почаще заглядывать на сайт «Росконтроля». Его специалисты будут продолжать проверки.