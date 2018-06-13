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Салат из помидоров и ветчины
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Салат из помидоров и ветчины 

Карельские вести 30 минут назад
Фото: Карельские вести
Сытный салат из ветчины и помидоров со шпинатом и ароматными сухариками.
Ингредиенты
Помидоры черри 500 г  ветчина 300 г  шпинат 200 г  салат ромэн 100 г  хлеб 3 ломтика
оливковое масло 1,5 ст. л.
итальянские травы 1 ч. л.
паприка 1 щепотка
соль по вкусу
черный перец по вкусу
майонез 3 ст. л.
бальзамический уксус 1 ч. л.
лимонная цедра по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 190 градусов. Хлеб нарежьте кубиками, сложите в миску, полейте оливковым маслом. Добавьте травы, паприку, соль и перец, хорошо перемешайте. Выложите в один слой на противень и запекайте до золотистого цвета в течение 20-30 минут.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Помидоры разрежьте на четвертинки, ветчину нарежьте кубиками. Сложите в салатник. Шпинат и салат нарежьте небольшими кусочками и тоже сложите в салатник. Добавьте готовые сухарики.
Смешайте венчиком майонез, бальзамический уксус, несколько капель оливкового масла и лимонную цедру. Полейте заправкой салат, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте и подавайте.
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