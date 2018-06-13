Салат из помидоров и ветчины

Сытный салат из ветчины и помидоров со шпинатом и ароматными сухариками.

Ингредиенты

Помидоры черри 500 г ветчина 300 г шпинат 200 г салат ромэн 100 г хлеб 3 ломтика

оливковое масло 1,5 ст. л.

итальянские травы 1 ч. л.

паприка 1 щепотка

соль по вкусу

черный перец по вкусу

майонез 3 ст. л.

бальзамический уксус 1 ч. л.

лимонная цедра по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 190 градусов. Хлеб нарежьте кубиками, сложите в миску, полейте оливковым маслом. Добавьте травы, паприку, соль и перец, хорошо перемешайте. Выложите в один слой на противень и запекайте до золотистого цвета в течение 20-30 минут.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Помидоры разрежьте на четвертинки, ветчину нарежьте кубиками. Сложите в салатник. Шпинат и салат нарежьте небольшими кусочками и тоже сложите в салатник. Добавьте готовые сухарики.

Смешайте венчиком майонез, бальзамический уксус, несколько капель оливкового масла и лимонную цедру. Полейте заправкой салат, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте и подавайте.