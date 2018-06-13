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Салат из спаржи с молодым картофелем
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Салат из спаржи с молодым картофелем 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Легкий и очень вкусный весенний салат из спаржи, молодого картофеля и авокадо с рукколой и помидорами черри.
Ингредиенты
Спаржа 12-15 стеблей
молодой картофель 8 шт  руккола 3 горсти
помидоры черри 12 шт  авокадо 2 шт  тыквенные семечки по вкусу
оливковое масло 1 ст. л.
яблочный уксус 1 ст. л.
сок лайма по вкусу
соль по вкусу
Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Отварите картофель в подсоленной воде до готовности, но так, чтобы он не разварился. Тем временем отварите или приготовьте на пару спаржу, чтобы она была не слишком мягкой.
Помидоры черри разрежьте на четвертинки. Авокадо очистите и нарежьте небольшими кубиками. Сложите в большой салатник, добавьте рукколу и тыквенные семечки. Готовую спаржу нарежьте небольшими кусочками и добавьте в салатник. Отваренный картофель обсушите, немного охладите и нарежьте небольшими ломтиками. Добавьте в салат, перемешайте, заправьте оливковым маслом, уксусом и лаймовым соком, посолите и хорошо перемешайте. Перед подачей немного охладите в холодильнике.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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