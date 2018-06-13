Салат из печени трески в тарталетках

Печень трески — очень полезный и вкусный продукт. Лучше всего использовать его в салатах. Поэтому предлагаем вам необычный рецепт — салат из печени трески в тарталетках.

Ингредиенты

Печень трески 1 банка

яйца 4 шт огурец 1 шт картофель 2 шт зеленый лук по вкусу

майонез по вкусу

тарталетки 8 шт Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Мелко нарежьте зеленый лук и огурец.

Яйца сварите, очистите, отделите белки от желтков. Картофель отварите, очистите и мелко нарежьте.

В миске перемешайте нашинкованный лук, картофель, огурец, нарезанный белок яйца, майонез.

Получившейся смесью наполните тарталетки. В центре сделайте углубление. В это углубление положите несколько кусочков печени трески. Сверху посыпьте тертым желтком. Подавайте сразу.