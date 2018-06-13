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Салат из печени трески в тарталетках
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Салат из печени трески в тарталетках 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Печень трески — очень полезный и вкусный продукт. Лучше всего использовать его в салатах. Поэтому предлагаем вам необычный рецепт — салат из печени трески в тарталетках.
Ингредиенты
Печень трески 1 банка
яйца 4 шт  огурец 1 шт  картофель 2 шт  зеленый лук по вкусу
майонез по вкусу
тарталетки 8 шт  Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Мелко нарежьте зеленый лук и огурец.
Яйца сварите, очистите, отделите белки от желтков. Картофель отварите, очистите и мелко нарежьте.
В миске перемешайте нашинкованный лук, картофель, огурец, нарезанный белок яйца, майонез.
Получившейся смесью наполните тарталетки. В центре сделайте углубление. В это углубление положите несколько кусочков печени трески. Сверху посыпьте тертым желтком. Подавайте сразу.
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