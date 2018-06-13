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Греческий куриный салат
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Греческий куриный салат 

Карельские вести 40 минут назад
Фото: Карельские вести
Салат из курицы с огурцами, помидорами, оливками и заправкой из йогурта.
Ингредиенты
Куриное филе 1 кг  фета 100 г  помидор 1 шт  огурец 1 шт  зеленый лук 3 стебля
оливки 100 г  каперсы 1 ст. л.
лимон (сок и цедра) 1 шт  греческий йогурт 60 мл  оливковое масло 2-3 ст. л.
сахар 1 ч. л.
сушеный орегано 1 щепотка
сушеный базилик 1 щепотка
сушеный тимьян 1 щепотка
сушеный розмарин 1 щепотка
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Курицу отварите, остудите и нарежьте кубиками. Огурец и помидор нарежьте кубиками. Зеленый лук и каперсы измельчите. Оливки крупно порубите.
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняГреческая
Сложите курицу, овощи, зеленый лук и каперсы в миску. Добавьте раскрошенную фету. Хорошо перемешайте.
В небольшой емкости смешайте йогурт, лимонный сок и цедру, оливковое масло, сухие травы, соль и перец. Взбейте венчиком до однородности. Полейте этой заправкой салат, тщательно перемешайте. Оставьте на 30 минут. Подавайте на листьях салата с хлебом пита.
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