Греческий куриный салат

Салат из курицы с огурцами, помидорами, оливками и заправкой из йогурта.

Ингредиенты

Куриное филе 1 кг фета 100 г помидор 1 шт огурец 1 шт зеленый лук 3 стебля

оливки 100 г каперсы 1 ст. л.

лимон (сок и цедра) 1 шт греческий йогурт 60 мл оливковое масло 2-3 ст. л.

сахар 1 ч. л.

сушеный орегано 1 щепотка

сушеный базилик 1 щепотка

сушеный тимьян 1 щепотка

сушеный розмарин 1 щепотка

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Курицу отварите, остудите и нарежьте кубиками. Огурец и помидор нарежьте кубиками. Зеленый лук и каперсы измельчите. Оливки крупно порубите.

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняГреческая

Сложите курицу, овощи, зеленый лук и каперсы в миску. Добавьте раскрошенную фету. Хорошо перемешайте.

В небольшой емкости смешайте йогурт, лимонный сок и цедру, оливковое масло, сухие травы, соль и перец. Взбейте венчиком до однородности. Полейте этой заправкой салат, тщательно перемешайте. Оставьте на 30 минут. Подавайте на листьях салата с хлебом пита.