Греческий куриный салат 

Салат из курицы с огурцами, помидорами, оливками и заправкой из йогурта.
Ингредиенты
Куриное филе 1 кг фета 100 г помидор 1 шт огурец 1 шт зеленый лук 3 стебля
оливки 100 г каперсы 1 ст. л.
лимон (сок и цедра) 1 шт греческий йогурт 60 мл оливковое масло 2-3 ст. л.
сахар 1 ч. л.
сушеный орегано 1 щепотка
сушеный базилик 1 щепотка
сушеный тимьян 1 щепотка
сушеный розмарин 1 щепотка
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Курицу отварите, остудите и нарежьте кубиками. Огурец и помидор нарежьте кубиками. Зеленый лук и каперсы измельчите. Оливки крупно порубите.
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняГреческая
Сложите курицу, овощи, зеленый лук и каперсы в миску. Добавьте раскрошенную фету. Хорошо перемешайте.
В небольшой емкости смешайте йогурт, лимонный сок и цедру, оливковое масло, сухие травы, соль и перец. Взбейте венчиком до однородности. Полейте этой заправкой салат, тщательно перемешайте. Оставьте на 30 минут. Подавайте на листьях салата с хлебом пита.