Куриная котлета с зеленью

Таких котлет можно хоть сто штук съесть и не поправиться. Ловите рецепт от фуд-блогера, автора книг Екатерины Масловой

Время приготовления:20 минут Калорийность:393 г Вам понадобится:

Куриная грудка — 200 г Петрушка — 6 веточек

Репчатый лук — 0,5 шт.

Растительное масло — 2-3 капли

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Куриное мясо пропустите через мелкую решетку мясорубки вместе с очищенным репчатым луком и листьями петрушки. Из фарша слепите одну или несколько котлет. В сковороде разогрейте пару капель растительного масла, слегка обжарьте котлеты до золотистого цвета, затем запекайте 5 минут в духовке при 180° С. При желании котлеты можно приготовить в пароварке без масла.

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