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Куриная котлета с зеленью
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Куриная котлета с зеленью 

Passion.ru 32 минуты назад
Фото: Passion.ru
Таких котлет можно хоть сто штук съесть и не поправиться. Ловите рецепт от фуд-блогера, автора книг Екатерины Масловой.
Время приготовления:20 минут Калорийность:393 г  Вам понадобится:
Куриная грудка — 200 г  Петрушка — 6 веточек
Репчатый лук — 0,5 шт.
Растительное масло — 2-3 капли
Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
Куриное мясо пропустите через мелкую решетку мясорубки вместе с очищенным репчатым луком и листьями петрушки. Из фарша слепите одну или несколько котлет. В сковороде разогрейте пару капель растительного масла, слегка обжарьте котлеты до золотистого цвета, затем запекайте 5 минут в духовке при 180° С. При желании котлеты можно приготовить в пароварке без масла.
Фото: shutterstock.com
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