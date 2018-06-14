Летняя свежесть: 10 самых вкусных холодных супов

В жаркую погоду, когда организм отказывается воспринимать тяжелые или жирные продукты, на помощь придут легкие холодные супы, которые отлично питают и освежают. Passion.ru подготовил для вас подборку самых вкусных первых блюд, которые настолько разнообразны, что их можно есть хоть каждый день. И вам точно не надоест!

Холодный крем-суп из копченых томатов с соусом пико-де-гайо

от Андрея Заварницина, шеф-повара ресторана Bottoms Up Вам понадобится: (на 1 порцию)

Томаты (большие спелые) — 4 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Лук репчатый — ¼ шт.

Бальзамический уксус — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Оливковое масло — 23 мл Соус пико де гайо — 30 мл Базилик зеленый (листья) — 1 г Ингредиенты для соуса пико-де-гайо:

Помидоры — 250 г Лук репчатый (белый или красный) — 1/4 шт.

Перец халапеньо — 1 шт.

Кинза — 1 небольшой пучок

Лайм — 1/2 шт.

Соль — 1 ч. л.

Приготовление:

Помидоры разрезать на 4 части и выложить на поддон. Поместить в коптильню и коптить 1,5 часа при температуре 95 °C. Лук и чеснок нарезать мелким кубиком. Оливковое масло (20 мл) разогреть на слабом огне в большом сотейнике. Обжарить на нем лук и чеснок до полупрозрачности. Добавить копченые помидоры и тушить 1 час на слабом огне, постоянно помешивая. Налить бальзамический уксус, соль и перец. Перемешать. Снять с огня, охладить, пробить блендером до однородной консистенции. Приготовить соус пико-де-гайо. Помидоры и лук нарезать мелкими кубиками. Положить их в сито, установленное над миской. Добавить1 ч. л. соли, перемешать и отставить на 20-30 минут, чтобы удалить лишний сок. У халапеньо удалить семена и перегородки и нарезать перец кольцами. Кинзу порубить. Переложить помидоры из сита в чистую миску, добавить лук, кинзу, халапеньо и сок лайма. Перемешать и при необходимости добавить соль. Налить суп в тарелку, в центр выложить соус пико-де-гайо, украсить базиликом и сбрызнуть оставшимся оливковым маслом.

Холодный суп гуакамоле из авокадо с королевскими креветками и помидорами конкассе

Вам понадобится:

Холодный суп гуакамоле — 300 мл Томаты конкассе — 25 г Базилик (листья) — 2 г Масло оливковое — 14 мл Соль мелкая — 1,5 г Креветки (21/25) — 3 шт.

Ингредиенты для супа гуакамоле:

Авокадо — 1 шт. (крупное)

Лук репчатый — 1 шт. (маленький)

Чеснок — 1 зубчик

Кинза свежая (листья) — 1 пучок

Мята свежая (листья) — 1 пучок

Лимонный фреш — 2 ст. л.

Бульон овощной — 700 мл Уксус винный — 1 ч. л.

Соус соевый — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Приготовление:

Приготовить крем-суп. В чашу блендера сложить мякоть авокадо, нарезанный лук, чеснок, мяту и кинзу. Влить лимонный фреш и половину овощного бульона. Пробить все в блендере. Влить оставшийся овощной бульон, винный уксус и соевый соус. Посолить, поперчить. Снова пробить в блендере. Поставить суп в холодильник на 20–30 минут. Креветки очистить. Томаты конкассе нарезать кубиком 0,7 х 0,7 см. В миске соединить томаты конкассе и нарезанный поперек соломкой базилик (1 г), посолить (0,5 г), заправить 2 мл оливкового масла. Аккуратно перемешать. В сковороде на разогретом оливковом масле (10 мл) обжарить креветки до готовности и слегка золотистого цвета, посолить (1 г). Готовые креветки разрезать вдоль. В суповую тарелку налить холодный суп. В центр выложить томатно-базиликовую смесь, вокруг выложить креветки. Украсить листьями базилика, а вокруг креветок сделать круг из оливкового масла.

Холодный суп от бабушки Нади

от Русико Шаматава, шеф-повара ресторана «Джонджоли»

Вам понадобится:

Мацони — 100 мл Вода холодная кипяченая — 100 мл Соль каменная — 1 г Редис — 30 г Огурец — 30 г Укроп (листья) — 2 г Петрушка (листья) — 2 г Зеленый лук — 5 г Яйцо (вареное) — 1 шт.

Приготовление:

В миске смешать воду и мацони. Посолить, тщательно перемешать. Редис и огурец нарезать соломкой шириной 0,2 х 0,2, — 0,3 х 0,3 см, длиной 2-2,5 см. Зеленый лук, петрушку и укроп порубить (0,2–0,2 см). К мацони добавить овощи и мелкорубленую зелень, перемешать. Перелить суп в тарелку, выложить половинки вареного яйца желтком вверх. Подавать охлажденным.

Свекольник с языком

от Евгения Чередниченко, шеф-повара ресторана Soho Country Club

Вам понадобится: (на одну порцию)

Язык — 10 г Свёкла — 20 г Огурец — 20 г Перепелиное яйцо — 1 шт Для основы бульона:

Cвекла — 3 шт Уксус — 100 г Соль — 5 г Сахар — 10г Приготовление:

Говяжий язык отварить. Очистить и нарезать соломкой. На бульон — свеклу нарезать на некрупные кубики, залить водой и поставить варить отдельно. Добавить к ней соль, сахар и уксус. Для основы — нарезать свеклу и огурец соломкой, смешать. Добавить язык. Перепелиное яйцо отварить. Отвар из свеклы слить в отдельную ёмкость, чуть разбавить кипяченой водой, приправить сахаром и дать остыть. Подавать отдельно основу и отвар.

Вам понадобится:

Горчица — 3 г Хрен — 5 г Редиска — 20 г Огурец свежий — 20 г Картофель отварной — 20 г Лук зеленый — 3 г Петрушка — 3 г Говядина — 30 г Яйцо перепелиное — 5 шт Соль -1 г Квас — 250 мл Напиток «Тан-айран» — 50 мл Приготовление:

Грамм 200 говядины отварить и остудить. Взять 30 г и нарезать кубиками. Яйца и картофель (в мундире) отварить. Остудить и очистить. Яйца нарезать мелко, на кубики. Редис нарезать тонко. С огурца очистить кожицу и нарезать на мелкие кубики. Лук мелко покрошить, помять (потолочь) с солью. Для заправки соединить: яйца, картошку, лук и редис. Перемешать. Подсолить. Укроп и петрушку мелко порубить. В порционную тарелку выложить заправку, говядину, зелень, хрен и горчицу. Украсить зеленью. По желанию подавать с квасом или напитком «Тан-айран».

Холодный крем суп из цветной капусты

от Евгения Цветкова, шеф-повара Pesto Cafe

Вам понадобится:

(на 1 порцию)

Крем-суп из цветной капусты — 350 мл Гребешок морской — 35 г Соль мелкая — 1 г Оливковое масло— 10 мл Укропное масло — 5 мл Миндальные лепестки (жареные) — 2 г Ингредиенты для крем-супа:

Цветная капуста — 1 кочан

Яблоко — 1 шт.

Лук репчатый — ½ шт.

Оливковое масло — 60 мл Имбирь — 15 г Карри — 20 г Кардамон — 10 г Куриный бульон — 1 л Молоко — 200 мл Йогурт — 150 мл Морская соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Ингредиенты для укропного масла:

Укроп (листья) — 45 г Масло оливковое — 54 мл Масло растительное — 36 мл Соль мелкая — 1,8 г Приготовление:

Приготовить укропное масло (его можно хранить в холодильнике в течение месяца). Укроп бланшировать 1 минуту в кипящей воде, затем переложить его в холодную воду со льдом (для сохранения цвета). Охлажденную зеленьотжать и пробить в блендере до получения однородной массы без комков. Влить оливковое и растительное масло, посолить и перемешать вручную. (Перед применением соус тоже надо перемешивать.) Приготовить крем-суп. Разделить кочан цветной капусты на соцветия. Яблоко очистить, убрать сердцевину, а мякоть нарезать. Порубить лук и имбирь. Разогреть в кастрюле с толстым дном оливковое масло. Положить капусту, лук, имбирь, яблоко. Добавить карри и кардамон. Обжаривать овощи 5 минут. Влить бульон и довести до кипения. Убавить огонь и готовить еще 10 минут. Убрать кастрюлю с огня, добавить йогурт, молоко и соль. Охладить и пробить суп блендером. Поперчить.

Томатно-клубничный гаспаччо со страчателлой и крабом

Вам понадобится:

Основа гаспаччо — 200 г Сыр страчателла — 30 г Мясо краба — 60 г Огурец — 10 г Масло зеленое — 5 г Петрушка — 1 г Хлеб швейцарский — 1 шт Для приготовления основы:

Узбекские помидоры — 700 г Клубника свежая — 250 г Масло оливковое — 50 г Перец чили — 2 г Соль — 1 г Вода — 100 г Соус шрирача — 5 г Сок лайма — 15 г Все ингредиенты крупно нарубить, перемешать и дать постоять при комнатной температуре до появления сока. Затем взбить в брендере.

Приготовление:

В глубокую тарелку выложить страчателлу, слайсы огурца, нарезанную на кусочки клубнику, мясо краба и сбрызнуть все зеленым маслом. Подавать тарелку и основу гаспаччо отдельно в соуснике. Заправить непосредственно перед гостем.

от Андрея Макаева, шеф-повара ресторана Food Embassy

Вам понадобится:

Суп гаспачо — 280 мл Болгарский перец — 10 г Оливковое масло Extra virgin — 10 мл Сельдерей (стебель) — 10 г Огурец — 10 г Лук красный репчатый — 10 г Салат корн — 5 г Чипс из хлеба — 10 г Куриное яйцо (вареное) — ½ шт.

Ингредиенты для гаспачо:

Розовые томаты — 200 г Томаты банч — 100 г Огурец длинноплодный — 30 г Сельдерей (стебель) — 20 г Лук красный репчатый — 10 г Чеснок — 2,5 г Болгарский перец — 100 г Винный уксус — 5 мл Оливковое масло Extra virgin — 10 мл Соль — 2 г Перец — 0,5 г Сахар — 5 г Приготовление:

Все овощи нарезать в произвольной форме. Добавить в них винный уксус, оливковое масло, соль, перец и сахар. Пробить все в блендере до кремообразного состояния. Затем процедить через крупное сито и охладить. Готовый гаспачо налить в суповую тарелку, украсить салатом корн, чипсом из хлеба. К супу подать овощи, нарезанные мелким кубиком и рубленное яйцо.

Холодный свекольный крем-суп от Андрея Заварницина, шеф-повара ресторана Meatless

Вам понадобится:

(на 1 порцию)

Крем-суп из свеклы — 300 мл Заправка из гуакамоле с васаби — 20 мл Масло оливковое — 2 мл Салат руккола — 2 г Ингредиенты для крем-супа:

Свекла запеченная очищенная — 450 г Масло подсолнечное — 30 г Вода — 420 мл Соль — 6 г Перец черный свежемолотый — 1 г Лук репчатый — 80 г Имбирь — 5 г Перец чили свежий — 2 г Сливки кокосовые — 450 мл Лаймовый фреш — 8 мл Цедра лайма — 4 г Ингредиенты для заправки:

Авокадо — 1 шт.

Васаби — 1,5 ч. л.

Масло из виноградных косточек — 60 мл Уксус рисовый — 3 ст. л.

Вода — 3 ст. л.

Соль (морская) — по вкусу

Приготовление:

Запеченную свеклу крупно нарезать и обжаривать в сотейнике на половине растительного масла в течение 2-3 минут. Налить в сотейник воду, довести до кипения, посолить, поперчить. Натереть на мелкой терке корень имбиря и цедру лайма, добавить к ним перец чили, нарезанный колечками. Перемешать. Лук нарезать полукольцами и обжарить в другом сотейнике на растительном масле до мягкого состояния. Засыпать имбирную смесь. Продолжая обжаривать, влить лаймовый фреш и кокосовые сливки. Добавить содержимое первого сотейника, довести до кипения. Пробить суп в блендере до однородного состояния и еще раз довести до кипения. Приготовить заправку. Мякоть авокадо нарезать небольшими кусочками и соединить с рисовым уксусом, водой и васаби. Пробить блендером, посолить. Добавить масло и хорошо перемешать. Крем-суп из свеклы налить в тарелку, выложить заправку из гуакамоле с васаби, полить маслом, полить оливковым маслом, выложить листики рукколы.

Окрошка на квасе с языком

от Русико Шаматава, шеф-повара ресторанов «Джонджоли»

Вам понадобится:

(на 1 порцию)

Квас — 45 + 150 мл Хрен столовый — 5 г Горчица дижонская — 5 г Яйцо вареное — 1 шт.

Картофель отварной (без кожи) — 20 г Сок лимона — 1 мл Редис — 10 г Огурец — 20 г Язык говяжий отварной — 30 г Укроп — 2 г Зеленый лук — 5 г Сметана — 20 г Соль каменная — 1 г Приготовление:

Отварной картофель сбрызнуть лимоном, отставить. В миске растереть желток яйца с хреном и горчицей до однородной массы. Влить 45 мл кваса, хорошенько размешать. Язык, огурцы и редис нарезать соломкой длиной 2-2,5 см и шириной 0,2 х 0,3 мл. Картофель нарезать кубиком 1 х 1 см. Выложить эти ингредиенты в центр глубокой тарелки. Зеленый лук мелко порубить и отправить в тарелку. Залить все смесью из пункта 2 и добавить оставшиеся 150 мл кваса. Яичный белок нарезать кубиком 0,5 х 0,5 см и выложить сверху в тарелку. Посолить, перемешать. Посыпать мелкорубленным укропом. Сметану подать отдельно в соуснике.

Текст: Юлия Лукьянова

Фото: архив ресторанов