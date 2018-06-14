Что такое глютен и почему он вреден для здоровья

Согласно статистике около 1% всего населения планеты страдает от непереносимости глютена, который содержится в продуктах питания. Не многие знают, что это такое глютен, и почему он вреден для организма человека. Чаще всего от глютена страдают дети, именно в детском возрасте развивается непереносимость этого продукта, которая может привести к серьезным последствиям.

В чем заключается опасность

Можно заметить, что на прилавках магазинов все чаще появляются продукты питания, на которых имеется надпись «без глютена». При этом это могут быть не только продукты питания, но и косметика, а также корма для животных. В журналах и на кулинарных сайтах можно найти специальный раздел, где опубликованы рецепты по приготовлению блюд без глютена. Так что это такое, и почему он так вреден?

Чтобы ответить на вопрос о том, что это за вещество, достаточно вспомнить школьный курс биологии, именно тогда нам объясняли, что глютен является белком, который содержится в некоторых продуктах питания. В составе белка содержится глиадин и глютенин.

yandex_ad_1 Опасность заключается в том, что у некоторых людей развивается аутоиммунное заболевание, которое приводит к непереносимости этого вещества. Организм человека начинает атаковать глютен, а также те клетки организма, в которых он был обнаружен.

Если человек страдает от целиакии, то у него зачастую проявляются такие проблемы:

развитие расстройства кишечника;

в организме возникает недостаток витаминных компонентов и микроэлементов;

наблюдаются колики в животе;

человек быстро теряет массу тела;

может возникнуть анемия.

Это все приводит к тому, что защитные силы организма заметно слабеют, что приводит к развитию опасных заболеваний, и даже к образованию опухолей. Все описанные выше симптомы нельзя назвать специфическими, многие из них проявляются и при других заболеваниях кишечника и желудка.

Диагностировать заболевание самостоятельно не получится, так как сделать это может только лечащий врач. По этой причине доктора не рекомендуют без назначения соблюдать безглютеновую диету.

Мы уже говорили о том, что в мире около одного процента населения страдают от непереносимости глютена, в России же проживает 0,4% людей, которым показана диета без глютена. Важным правилом при таком заболевании, является строгое соблюдение диеты в течение всей жизни.

Мы разобрались немного в том, что это такое глютен, и почему он так вреден для организма человека, теперь стоит поговорить подробнее об опасности компонента.

Можно самостоятельно узнать о том, есть ли у вас непереносимость продуктов с глютеном, но тогда придется провести эксперимент, который длится не менее месяца. В этот период следует исключить из рациона все продукты, которые содержат в своем составе глютен.

Если самочувствие через определенное время улучшится, а также исчезнут неприятные симптомы, это может говорить о том, что непереносимость действительно есть. Далее придется выяснить в какой форме находится непереносимость компонента.

yandex_ad_2 Симптомы повышенной чувствительности к глютену

В медицине непереносимость компонента встречается не так часто, в основном проблема касается детей. Целиакия развивается из-за работы иммунитета, так как иммунные клетки начинают атаковать глютен, а вместе с ним и свои здоровые клетки. Недуг относится к наследственным заболеваниям.

Чтобы провести точную диагностику заболевания, врач должен собрать полный анамнез пациента.

Обычно анализ крови назначают тем больным, у которых в семье имеются такие заболевания, как:

герпетиформный дерматит;

синдром раздраженного кишечника;

патологии щитовидной железы аутоиммунного характера;

сахарный диабет первого типа.

Полное обследование назначается тем пациентам, у которых наблюдается ряд выраженных симптомов, которые возникают постоянно или редко:

приступы тошноты после еды или рвота;

повышенное газообразование в кишечнике;

появляются боли в суставах;

развивается кислотный рефлюкс;

имеются различные проблемы со стулом;

возникает ощущение тревоги;

человек находится в депрессивном состоянии;

наблюдается не проходящая экзема;

пациент чувствует усталость даже после полноценного сна;

появляется хроническое акне;

развивается анемия из-за недостатка железа.

Так как мы разобрали, что это такое глютен, а также поговорили подробно почему он может быть вреден, следует сказать о том, что при симптомах следует пройти полноценное обследование. Не стоит отказываться от диагностики, предложенной врачом, так как при своевременном выявлении заболевания, можно избежать множества проблем со здоровьем.

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Основные симптомы непереносимости у детей

Аллергическая реакция на белок может появиться даже в раннем детском возрасте. У грудничков может возникнуть непереносимость по той причине, что прикорм вводится не по правилам, а желудок и кишечник не готовы к таким нагрузкам. Обычно к дошкольному возрасту такая непереносимость проходит самостоятельно.

Основные признаки аллергии у детей:

возникает расстройство стула;

каловые массы пенятся и имеют резкий запах;

ребенок становится раздражительным;

ухудшается дневной и ночной сон;

может проявиться сыпь в области локтей, колен и ягодиц;

пациент резко теряет массу тела;

гемоглобин в крови падает, развивается анемия;

присутствует бледность кожных покровов.

Если родители замечают у малыша такие симптомы, то им следует в кратчайшие сроки показать ребенка врачу. При отсутствии должного лечения, глютеновая непереносимость приводит к серьезной задержке в развитии. Если же ребенку более одного года, то признаки могут немного измениться, они обычно схожи с симптоматикой взрослых.

Провести диагностику недуга достаточно сложно, так как непереносимость тяжело установить, поэтому врачам приходится исключать из рациона больного глютеновые продукты, а затем следить за изменением состояния больного. Что это за вещество «Глютен» мы уже поговорили, теперь стоит рассказать почему он вреден, и какие анализы придется сдать, чтобы выявить непереносимость продуктов с его содержанием.

Анализ крови для выявления недуга

Существует специальный тест на аллергическую реакцию, который проводят в лаборатории, именно с его помощью и выявляется непереносимость клейковины. Так как иммунная система организма считает белок чужеродным телом, она начинает его активно атаковать, и даже небольшое количество вещества в крови приводит к острой аллергии.

Такой анализ помогает выявить количество антител, которые вырабатываются при аллергической реакции. При большом количестве антител в крови, врач может с точностью установить непереносимость белка.

Результат анализа можно будет узнать уже через неделю после его проведения. Если антитела будут в нормальном количестве, это будет говорить об отсутствии аллергической реакции на глютен.

В каких продуктах присутствует белок

Мы уже объяснили, что это такое глютен, теперь следует рассказать почему он так вреден, и в каких продуктах он содержится. Очень важно знать полный список тех ингредиентов, в которых присутствует белок, чтобы можно было полностью исключить их из своего меню. К продуктам с большим количеством глютена можно отнести:

различные виды круп из пшеницы;

крупа манная;

мука пшеничная;

камут;

пшеничные отруби;

кус-кус;

любой вид выпечки и хлеб.

В этот список также следует включить все продукты, которые готовятся на основе ячменя, пшеницы или овса:

любой вид выпечки, торты, пирожные, пироги, хлеб и булочки;

вареники, пельмени и хинкали;

любые соевые приправы;

соевый соус;

чипсы и различные конфеты;

приправы и соусы с добавлением пшеничной муки;

продукты солода;

пивные напитки;

полуфабрикаты в панировочных сухарях;

полуфабрикаты, в которых содержится соя, а также различные крупы или манка.

Продукты, которые не содержат глютенового белка

Диетологи настаивают на том, чтобы женщины не использовать диету без глютена, чтобы похудеть, так как она может принести серьезный вред здоровому организму. Диетическое питание будет полезно только в том случае, если у пациента действительно организм не принимает данный вид белка.

Не стоит думать, что рацион без глютена станет скучным и однообразным, существует множество продуктов, в которых нет белка.

К таким продуктам питания следует отнести:

натуральное мясо рыбы, а также птицы;

разрешена свинина, телятина и говядина;

все виды пряностей и специй;

растительное и сливочное масло;

куриные яйца в любом виде;

все виды фруктов и овощей;

ягоды в свежем виде;

рисовая крупа;

батат свежий;

различные виды бобовых;

орехи на развес;

тапиока;

пшено.

Необязательно исключать всю выпечку из своего рациона, сегодня в магазинах можно приобрести муку, в которой не содержится глютен. Лучше всего не приобретать булочки и хлеб в магазине, а готовить выпечку самостоятельно, чтобы точно быть уверенным в составе продукта.

На кулинарных сайтах представлены различные рецепты по приготовлению сладостей, для которых не требуется мука с глютеном. Можно готовить выпечку на основе рисовой, миндальной или гречневой муки.

Безглютеновая диета

Некоторые женщины используют безглютеновую диету, чтобы сбросить лишние килограммы, о таком питании много говорят по телевидению, знаменитые спортсмены исключают полностью глютен из своего питания. Но действительно ли этот белок так опасен, и почему он так вреден для организма?

В действительности клейковина может быть опасна только для тех людей, которые не переносят белок, остальным же она не приносит никакого вреда. Мы же опишем основные плюсы и минусы безглютеновой диеты.

Плюсы диеты:

происходит значительное снижение лишнего веса;

кожа лица и тела становится чистой, уходят прыщики и угри;

в теле появляется легкость, многие замечают прилив бодрости;

проходит чувство депрессии и усталости.

Если строго соблюдать лечебную диету, то из меню полностью исключают различные булочки, а также быстрые перекусы, фаст-фуд, консервы и макаронные изделия, придется отказаться от пирожных и других кондитерских изделий.

Все жирные и калорийные продукты заменяют на овощи и различные фрукты. Полезно включить в рацион различные виды сыров, орехи и рыбу, благодаря такой диете происходит быстрое снижение веса.

Минусы диеты:

возникает опасность срывов у тех людей, которые не больны непереносимостью белка;

так как в продуктах имеется минимум глютена, пациенты начинают добавлять в блюда больше жиров и сахара, что отразится на фигуре.

Таким образом, получается, что диетическое питание без глютена может нести опасность для фигуры, а также и для здоровья человека. Специалисты рекомендуют подбирать другую диету для снижения веса, если у женщины или мужчины нет непереносимости данного компонента.

Передается ли глютен через грудное молоко

Так как о том, что это такое глютен, мы уже поговорили, теперь стоит рассказать почему он может быть вреден при грудном вскармливании. Ученые некоторое время назад проводили исследование и доказали, что белок может легко проникать в материнское молоко, таким образом попадая в организм ребенка. По этой причине грудничкам на грудном вскармливании все чаще ставят диагноз «аллергия на глютен».

Если ребенку будет поставлен такой диагноз, лечащий врач назнает соблюдение диетического питания. Из рациона полностью убираются продукты, в которых может содержаться этот белок.

Обычно таким малышам не назначается анализ крови на наличие антител, поэтому придется просто соблюдать рекомендации врача.

Стоит заметить, что особенно опасен глютен для людей после 70 лет, в это время организм сильно засорен, а сосуды становятся хрупкими и слабыми. Белок может спровоцировать обострение некоторых хронических заболеваний, поэтому такие продукты следует убрать из меню.