Если хотите легкого обеда или ужина — приготовьте этот салат с сухариками. Это одна из вариаций знаменитого салата «Цезарь», наиболее приближенная к классическому рецепту.
Ингредиенты
Салат ромэн 2-3 листа
белый хлеб 3-4 ломтика
оливковое масло 50 мл яйцо 1 шт соевый соус 30 мл лимонный сок 2-3 ст. л.
чеснок 1 зубчик
горчица 1 ст. л.
пармезан 50 г Способ приготовления
Время готовки15 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Вскипятите воду и опустите в нее яйцо на 1 минуту. Затем очистите его и смешайте с горчицей. Добавляйте по капле оливковое масло, взбивая соус венчиком. Так же понемногу добавьте лимонный сок и соевый соус. Взбейте до кремовой текстуры.
С хлеба срежьте корочки, мякиш нарежьте небольшими кубиками. Подсушите их в духовке до золотистого цвета.
Салатник натрите изнутри зубчиком чеснока. Салатные листья порвите руками и выложите в салатник. Сверху выложите сухарики, полейте заправкой и посыпьте тертым пармезаном. Подавайте сразу.