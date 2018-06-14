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Салат с сухариками
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Салат с сухариками 

Карельские вести 25 минут назад
Фото: Карельские вести
Если хотите легкого обеда или ужина — приготовьте этот салат с сухариками. Это одна из вариаций знаменитого салата «Цезарь», наиболее приближенная к классическому рецепту.
Ингредиенты
Салат ромэн 2-3 листа
белый хлеб 3-4 ломтика
оливковое масло 50 мл  яйцо 1 шт  соевый соус 30 мл  лимонный сок 2-3 ст. л.
чеснок 1 зубчик
горчица 1 ст. л.
пармезан 50 г  Способ приготовления
Время готовки15 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Вскипятите воду и опустите в нее яйцо на 1 минуту. Затем очистите его и смешайте с горчицей. Добавляйте по капле оливковое масло, взбивая соус венчиком. Так же понемногу добавьте лимонный сок и соевый соус. Взбейте до кремовой текстуры.
С хлеба срежьте корочки, мякиш нарежьте небольшими кубиками. Подсушите их в духовке до золотистого цвета.
Салатник натрите изнутри зубчиком чеснока. Салатные листья порвите руками и выложите в салатник. Сверху выложите сухарики, полейте заправкой и посыпьте тертым пармезаном. Подавайте сразу.
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