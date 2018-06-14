Салат с сухариками

Если хотите легкого обеда или ужина — приготовьте этот салат с сухариками. Это одна из вариаций знаменитого салата «Цезарь», наиболее приближенная к классическому рецепту.

Ингредиенты

Салат ромэн 2-3 листа

белый хлеб 3-4 ломтика

оливковое масло 50 мл яйцо 1 шт соевый соус 30 мл лимонный сок 2-3 ст. л.

чеснок 1 зубчик

горчица 1 ст. л.

пармезан 50 г Способ приготовления

Время готовки15 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Вскипятите воду и опустите в нее яйцо на 1 минуту. Затем очистите его и смешайте с горчицей. Добавляйте по капле оливковое масло, взбивая соус венчиком. Так же понемногу добавьте лимонный сок и соевый соус. Взбейте до кремовой текстуры.

С хлеба срежьте корочки, мякиш нарежьте небольшими кубиками. Подсушите их в духовке до золотистого цвета.

Салатник натрите изнутри зубчиком чеснока. Салатные листья порвите руками и выложите в салатник. Сверху выложите сухарики, полейте заправкой и посыпьте тертым пармезаном. Подавайте сразу.