Как правильно питаться во время беременности

Повышенный аппетит или его полное отсутствие, гастрономические «чудачества» — все это сопровождает беременность, особенно на ранних сроках. Именно в этот период нужно пересмотреть свой рацион, поскольку ваше здоровье напрямую связано со здоровьем малыша. От того, как вы питаетесь, зависит его развитие и самочувствие.

Рацион питания во время беременности: выбираем продукты

В первом триместре беременности эмбрион превращается в плод. Именно в этот период у него закладываются практически все органы и системы. В дальнейшем будет происходить только развитие органов и их функциональность. Поэтому очень важно составить для себя правильный рацион питания во время беременности с самого её начала и придерживаться его до самого рождения ребёнка.

Еда во время беременности — это сбалансированный набор продуктов, который должен обеспечивать маму и будущего ребёнка всеми витаминами и микроэлементами, необходимыми для нормального функционирования ЖКТ женщины и правильного и гармоничного развития плода. Ваш лечащий врач расскажет вам про питание при беременности и обязательно предложит приблизительное меню.

Поскольку плод «берёт на себя» все нужные для его роста вещества из организма матери, нужно увеличить их потребление, но это вовсе не значит, что нужно есть за двоих. Усиленно потребляя полезные продукты питания при беременности, будущая мама должна строго следить за показаниями стрелки на весах. За первый триместр вес не должен сильно измениться.

Чрезмерное потребление сладкого может вызвать гестационный диабет. Следите за тем, чтобы норма сахара после еды оставалась в допустимых пределах при беременности.

Составляя меню для себя во время беременности, помните, что еда нужна не для удовлетворения ваших вкусовых предпочтений, это детское питание для вашего малыша.

Полезная еда при беременности включает в себя потребление белковой пищи (растительного и животного происхождения), продуктов, содержащих растительные волокна. Также беременной женщине необходимы углеводы.

Обязательно нужно включить в рацион железосодержащие продукты. Железо, содержащееся в красном мясе и других продуктах питания, позволит предупредить развитие анемии при беременности.

Прислушивайтесь к своему организму и рекомендациям врача, и вы сможете сами определить, чем и как вам нужно питаться во время беременности, чтобы вы и ваш будущий малыш прекрасно себя чувствовали.

Белковое питание при беременности

Рацион женщины, ожидающей ребёнка должен быть особенно богат белками. Белковая пища при беременности помогает правильному росту и развитию малыша. Ведь белок является строительным материалом для растущего плода. Основным источником белка является мясо. Белковое питание при беременности должно также включать в себя птицу, рыбу, яйца, орехи, семена. Помните, что 50% от общего количества потребляемых белков должно быть животного происхождения. Необходимо ежедневно употреблять в пищу молочные и кисломолочные продукты.

Раздельное питание при беременности

Чтобы не перегружать пищеварительную систему, при беременности рекомендуется дробное питание: меню должно состоять из небольших порций и разделяться на 5–6 приёмов в день. Не стоит есть позже чем за три часа до сна. Если перед сном вы чувствуете голод, выпейте стакан кефира или тёплого молока.

Многие врачи рекомендуют при беременности раздельное питание, основанное на употреблении совместимых между собой продуктов. Это позволит обеспечить нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта, избежать тяжести в желудке, газообразования, тошноты, поноса или запора.

Правильное совмещение продуктов — это залог здоровья будущей мамы и её ребёнка.

Что нельзя есть во время беременности

Если вы ждёте малыша и хотите, чтобы он родился крепким и здоровым, стоит исключить из своего рациона ряд продуктов. Например, белый хлеб и сдобу стоит заменить хлебом с отрубями или из муки грубого помола, крепкие мясные и куриные бульоны овощными супами, приготовленными на вторичном мясном бульоне.

Нельзя употреблять жирное мясо, колбасы и сосиски, полуфабрикаты, консервы.

Копчёную и солёную рыбу нужно исключить. Лучше употреблять её в отварном виде или приготовленную на пару. Яйца можно есть только отварные или в виде омлета.

Молоко также лучше пить после термообработки.

Категорически запрещено употреблять алкоголь.

Чтобы не поправиться, при беременности нужно питаться сбалансировано, дробно, есть как можно больше фруктов и овощей, исключить из рациона солёное и копчёное, не злоупотреблять острой пищей.

Фрукты лучше употреблять в первой половине дня.

Шоколад допускается, но в умеренных количествах.

Острая пища

Злоупотребление острой пищей может вызвать изжогу, метеоризм, расстройство кишечника, тошноту. Если у вас были проблемы с печенью и желудочно-кишечным трактом, острая пища при беременности вам противопоказана. В таком случае лучше совсем отказаться от острых блюд.

Тем не менее острая еда при беременности не имеет категорического запрета. В умеренных количествах она способствует улучшению кровообращения и стимулирует выработку желудочного сока. Если у вас есть токсикоз, вы чувствуете отвращение к любой еде, острая пища поможет вам справиться с тошнотой. К тому же, острый перец снижает риск образования тромбов.

Подбирая рацион, не стоит загонять себя в строгие рамки. Иногда можно позволить себе то, чего очень хочется, но в умеренных количествах. Ведь хорошее настроение тоже является залогом отличного самочувствия.