Салат «Император»

Салат «Император» — простой в приготовлении, но очень вкусный и эффектный салат с красной рыбой и красной икрой, который можно приготовить на праздник.

Ингредиенты

Соленая семга или форель 200 г красная икра 50 г лосось в собственном соку 1 банка

картофель 5 шт лук 1 шт яйца 5 шт морковь 1 шт сыр 200 г майонез по вкусу

Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Картофель и морковь отварите, остудите и нарежьте кубиками. Яйца тоже отварите и нарежьте кубиками.

Сложите нарезанные овощи и яйца в салатник, добавьте оба вида рыбы, нарезанный полукольцами лук и натертый сыр. При необходимости посолите и поперчите. Добавьте майонез и перемешайте. Украсьте сверху красной икрой и подавайте.