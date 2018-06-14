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Салат «Император»
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Салат «Император» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Салат «Император» — простой в приготовлении, но очень вкусный и эффектный салат с красной рыбой и красной икрой, который можно приготовить на праздник.
Ингредиенты
Соленая семга или форель 200 г  красная икра 50 г  лосось в собственном соку 1 банка
картофель 5 шт  лук 1 шт  яйца 5 шт  морковь 1 шт  сыр 200 г  майонез по вкусу
Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Картофель и морковь отварите, остудите и нарежьте кубиками. Яйца тоже отварите и нарежьте кубиками.
Сложите нарезанные овощи и яйца в салатник, добавьте оба вида рыбы, нарезанный полукольцами лук и натертый сыр. При необходимости посолите и поперчите. Добавьте майонез и перемешайте. Украсьте сверху красной икрой и подавайте.
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