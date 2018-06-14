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Зеленый салат с орехами и финиками
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Зеленый салат с орехами и финиками 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Весной как никогда хочется устроить организму «разгрузку» и дать ему витаминный заряд. Попробуйте приготовить этот легкий салат.
Ингредиенты
Зелень (любая) и салатные листья 2 крупных пучка
финики 15 шт  миндаль 70 г  лимон (сок) 1 шт  лук-шалот 1 шт  мед 2 ч. л.
соль 0,5 ч. л.
оливковое масло по вкусу
пармезан 70 г  Способ приготовления
Зелень и салатные листья тщательно помойте и обсушите. Крупные листья порвите руками.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Миндаль крупно порубите, финики мелко нарежьте. Добавьте к зелени. Пармезан очень тонко нарежьте (лучше всего сделать это с помощью овощечистки). Тоже добавьте его в салат. Накройте его пищевой пленкой и поместите в холодильник на 15 минут.
Тем временем смешайте оливковое масло, лимонный сок, измельченный шалот, мед и соль. Выньте салат из холодильника, полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.
Фото: Pinterest
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