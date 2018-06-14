Зеленый салат с орехами и финиками

Весной как никогда хочется устроить организму «разгрузку» и дать ему витаминный заряд. Попробуйте приготовить этот легкий салат.

Ингредиенты

Зелень (любая) и салатные листья 2 крупных пучка

финики 15 шт миндаль 70 г лимон (сок) 1 шт лук-шалот 1 шт мед 2 ч. л.

соль 0,5 ч. л.

оливковое масло по вкусу

пармезан 70 г Способ приготовления

Зелень и салатные листья тщательно помойте и обсушите. Крупные листья порвите руками.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Миндаль крупно порубите, финики мелко нарежьте. Добавьте к зелени. Пармезан очень тонко нарежьте (лучше всего сделать это с помощью овощечистки). Тоже добавьте его в салат. Накройте его пищевой пленкой и поместите в холодильник на 15 минут.

Тем временем смешайте оливковое масло, лимонный сок, измельченный шалот, мед и соль. Выньте салат из холодильника, полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

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