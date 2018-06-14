Картофельный салат по-немецки 

Сытный салат из картофеля с колбасой и капустой.
Ингредиенты
Картофель 1 кг домашняя колбаса 1 кольцо
чеснок 1 зубчик
лук 1 шт капуста 300 г оливковое масло по вкусу
винный уксус 80 мл молотая горчица 1 ст. л.
дижонская горчица 0,5 ст. л.
майонез 1 ст. л.
Способ приготовления
Картофель очистите, нарежьте крупными кубиками и отварите до готовности или обжарьте в небольшом количестве масла.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняНемецкая
Оба вида горчицы, уксус и майонез смешайте в небольшой емкости.
Колбасу нарежьте кружочками, затем каждый разрежьте пополам. Потушите вместе с измельченным луком и чесноком. Когда лук станет прозрачным, добавьте нарезанную небольшими кусочками капусту и потушите до мягкости.
Смешайте картофель с колбасой и капустой. Добавьте заправку, хорошо перемешайте и подавайте теплым.