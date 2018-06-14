Картофельный салат по-немецки

Сытный салат из картофеля с колбасой и капустой.

Ингредиенты

Картофель 1 кг домашняя колбаса 1 кольцо

чеснок 1 зубчик

лук 1 шт капуста 300 г оливковое масло по вкусу

винный уксус 80 мл молотая горчица 1 ст. л.

дижонская горчица 0,5 ст. л.

майонез 1 ст. л.

Способ приготовления

Картофель очистите, нарежьте крупными кубиками и отварите до готовности или обжарьте в небольшом количестве масла.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняНемецкая

Оба вида горчицы, уксус и майонез смешайте в небольшой емкости.

Колбасу нарежьте кружочками, затем каждый разрежьте пополам. Потушите вместе с измельченным луком и чесноком. Когда лук станет прозрачным, добавьте нарезанную небольшими кусочками капусту и потушите до мягкости.

Смешайте картофель с колбасой и капустой. Добавьте заправку, хорошо перемешайте и подавайте теплым.