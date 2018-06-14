Легкий весенний салат

Этот салат из огурцов и помидоров черри со шпинатом — легкий во всех отношениях — и в приготовлении, и для фигуры.

Ингредиенты

Шпинат 120 г огурцы 2 шт помидоры черри 150-200 г красный винный уксус 1,5 ст. л.

кумин 1 щепотка

йогурт 1 ст. л.

оливковое масло 3 ст. л.

соль по вкусу

Способ приготовления

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Шпинат хорошо промойте и обсушите. Огурцы нарежьте кубиками, помидоры разрежьте на половинки.

Для заправки смешайте уксус, соль, кумин, йогурт и оливковое масло.

Выложите шпинат на тарелки, сверху выложите овощи, полейте заправкой и сразу подавайте.