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Легкий весенний салат
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Легкий весенний салат 

Карельские вести 52 минуты назад
Этот салат из огурцов и помидоров черри со шпинатом — легкий во всех отношениях — и в приготовлении, и для фигуры.
Ингредиенты
Шпинат 120 г  огурцы 2 шт  помидоры черри 150-200 г  красный винный уксус 1,5 ст. л.
кумин 1 щепотка
йогурт 1 ст. л.
оливковое масло 3 ст. л.
соль по вкусу
Способ приготовления
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Шпинат хорошо промойте и обсушите. Огурцы нарежьте кубиками, помидоры разрежьте на половинки.
Для заправки смешайте уксус, соль, кумин, йогурт и оливковое масло.
Выложите шпинат на тарелки, сверху выложите овощи, полейте заправкой и сразу подавайте.
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