Салат с грибами и курицей самый вкусный

Существует множество различных салатов, которые можно приготовить для любого застолья, но лучшим сочетанием считается закуска, в которой присутствуют грибы и куриное мясо. Чаще всего куриное мясо отваривают, а грибы обжаривают, при этом используют шампиньоны, но также в салаты добавляют обжаренную куриную грудку или копченое мясо птицы. ​

Вместо шампиньонов используется грибная смесь в консервированном виде. Мы расскажем подробнее о том, как приготовить очень вкусный салат с грибами и курицей, можно найти массу рецептов с фото, которые подробно опишут процесс приготовления закуски.

Салат «Берёзка»

Этот салат выглядит очень привлекательно, все ингредиенты подготавливают, а затем укладывают на блюдо слоями. Сверху салат украшается «березами», которые делают из зелени и майонеза, такое украшение будет выглядеть интересно и оригинально.

yandex_ad_1 Ингредиенты:

филе курицы — 390 грамм;

лук свежий — 1 штука;

куриное яйцо — 6 штук;

шампиньоны свежие — 380 грамм;

жир растительный для жарки — 2 ложки;

петрушка свежая — 1 пучок;

специи и соль — по вкусу;

маринованные огурцы — 230 грамм;

майонез — по необходимости;

зеленый лук — 1 пучок.

Процесс приготовления:

Для начала отваривается куриное филе до полной готовности, а затем остужается и измельчается без ножа. Достаточно руками разделить филе на волокна. После этого отварное мясо птицы выкладывают на блюдо равномерным слоем и смазывают майонезом.

Грибы нарезают пластинами достаточно крупного размера, после чего помещают в сковороду с прогретым маслом, обжаривают шампиньоны до испарения жидкости. Сразу же нарезают лук и отправляют в емкость к грибам, продолжают обжаривать продукты в течение восьми минут.

Когда грибы слегка остынут, можно переложить их на блюдо, сделав второй слой. Сверху все слегка перчат, при этом не смазывая слоем майонеза.

Маринованные огурцы мелко режут кубиками или соломкой, кладут на обжаренные грибы и смазывают майонезным соусом, также следует отделить белки от желтков, и натереть отварные белки на терке. Белки выкладывают на огурцы и смазывают соусом.

Далее кладется слой из тертых желтков, а остатками белков украшаются боковые стороны блюда. Так как желтки могут заветриться, следует накрыть закуску пищевой пленкой, и уже после этого отправить в камеру холодильника на пару часов.

Когда отведенный промежуток времени пройдет, на поверхности салата прорисовывают стволы березок с помощью майонеза, а затем создают крону из петрушки.

А чтобы на стволах создать черные черточки, достаточно очень мелко нарезать маслины. Для создания полянки следует использовать зеленый лук и укроп.

В итоге получается очень вкусный салат с грибами и курицей, если следовать рецепту с фото, можно получить оригинальное и вкусное блюдо.

yandex_ad_2 Салат «Летний»

Эта закуска получается достаточно сытной, стоит отметить, что для ее приготовления разрешено использовать не только свежие, но и сушеные грибы.

Ингредиенты:

грибы свежие или сушеные — 210 грамм;

зеленый лук — 1 пучок;

куриное яйцо — 4 штуки;

филе курицы — 270 грамм;

свежий лук — 1 головка;

майонез — по необходимости;

растительный жир — 2 ложки;

сыр твердый — 120 грамм;

морковь — 1 штука.

Процесс приготовления:

Свежие грибы просто промывают, затем нарезают пластинами и отправляют на сковороду с прогретым маслом. Если же используются сушеные грибы, их сначала замачивают на несколько минут в горячей воде, а уже после этого промывают и жарят.

Также измельчают свежий лук, очищают и трут на терке морковь. Далее овощи обжаривают до готовности. Филе курицы отваривают, затем остужают и нарезают соломкой, после чего укладывают на блюдо первым слоем. Сверху курица смазывается майонезным соусом.

Куриные яйца измельчают на терке и выкладывают вторым слоем на куриное филе, сразу же кладут слой обжарки. Все повторно смазывают майонезом.

Следующий слой будет из грибов, их укладывают и посыпают тертым твердым сыром.

В качестве украшения могут использоваться жареные грибы, куриное мясо и порубленный зеленый лук.

Готовый очень вкусный салат с грибами и курицей отправляют на 3-4 часа в холодильник, по этому рецепту с фото получается отличная закуска.

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Салат «Нежность»

Рецептура здесь достаточно проста, но в итоге мы получим очень сочный и нежный салат, который придется по вкусу всем гостям. Продукты в составе прекрасно сочетаются, что позволяет сделать закуску сытной.

Ингредиенты:

майонезный соус — 160 грамм;

шампиньоны свежие — 320 грамм;

лук свежий — 1 штука;

зелень свежая — 1 пучок;

куриные яйца — 8 штук;

твердый сыр — 210 грамм;

куриное филе — 420 грамм;

томаты — 2 штуки.

Процесс приготовления:

Свежий лук очищают, а затем промывают и нарезают очень мелкими кубиками. Далее овощ отправляют на сковороду, чтобы обжарить до золотистого оттенка.

Шампиньоны промывают в воде и нарезают достаточно крупными кубиками, чтобы грибы чувствовались в салате. Нарезать необходимо не только шляпки, но и ножки грибов. После этого шампиньоны отправляют в сковороду с луком и жарят до готовности.

Куриное филе делят на волокна, это проще сделать вручную, или же нарезать курицу кусочками с помощью ножа.

Твердый сыр следует измельчить на терке, а томаты нарезать кубиком. В итоге все ингредиенты будут подготовлены, чтобы начать сборку салата.

Готовить закуску можно в салатнице, или же использовать порционные чашки для салата. Первым слоем всегда укладывается курица, которую смазывают слоем майонезного соуса.

После этого выкладывается слой шампиньонов, которые обжарены с луком. Этот слой смазывать майонезным соусом не обязательно, так как грибы достаточно жирные.

Следом кладут слой томата и сыра, который слегка прижимают вилкой, смазывают все слоем майонеза, лучше использовать легкий соус.

Последним слоем кладутся куриные яйца, которые предварительно измельчают на терке. Далее украшают закуску зеленью и дают блюду немного пропитаться.

Через 2-3 часа можно подать очень вкусный салат с грибами и курицей к столу, по этому рецепту с фото получается очень сытная закуска.

Салат «Пикантный»

Многие хозяйки предпочитают готовить более экзотические салаты, в составе которых присутствуют такие ингредиенты, как орехи, чернослив или ананас. Именно о том, как приготовить закуску с ананасом мы и поговорим подробнее.

Ингредиенты:

куриная грудка — 120 грамм;

ананас в банке сладкий — 120 грамм;

шампиньоны консервированные — 105 грамм;

майонез — по необходимости;

специи — по вкусу;

сыр «Пошехонский» — 85 грамм.

Процесс приготовления:

Чтобы приготовить очень вкусный салат с грибами и курицей, хозяйке следует в точности выполнять рецепт с фото. Для начала отваривают куриную грудку до готовности и нарезают тонкой соломкой.

Тем временем грибы перекладывают в салатницу, туда же отправляют кусочки ананаса. Лучше всего использовать опята, но можно приобрести и простые шампиньоны.

Сыр измельчают с помощью терки, после чего все составляющие соединяют между собой и заправляют майонезом. При необходимости добавляют соль и специи.

Лучше всего для салатов использовать лисички, опята, шампиньоны или белые грибы. Их просто готовить, и они не требует предварительной обработки.

В каждом из салатов можно использовать не отварную, а жареную или копченую курицу, но вкусовые качества закуски в этом случае поменяются.