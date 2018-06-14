Царевна-печка

Все самое вкусное получается в печи — эту истину мы усвоили еще из детских сказок. Современная бытовая техника способна творить чудеса наяву, прямо на вашей домашней кухне. Волшебный подарок домашним кулинарам приготовила компания Panasonic — паровую конвекционную печь NU-SC101. Она быстро приготовит самые здоровые блюда, и вы сможете занять законное место в рядах энергичных активистов ЗОЖ. Приготовление на пару — тренд, который вряд ли выйдет из моды. Диетологи и гастроэнтерологи не устают благодарить этот способ приготовления пищи. Во-первых, это красиво. Овощи сохраняют свою первозданную форму и насыщенный цвет, и тарелка с блюдом буквально просится в Instagram. Во-вторых, это полезно. Витамины и минеральные вещества в продуктах сохраняются в разы больше, чем при жарке, варке, тушении и даже запекании. В-третьих, это здорово. Чтобы вы ни приготовили — от рисового гарнира к котлеткам из индейки до изысканного кордон-блю и рататуйя — про лишние калории, «плохой» холестерин и канцерогены можно забыть, ведь дополнительные жиры не понадобятся и продукты распада, которые образуются даже при щадящей жарке, не появятся. В-четвертых, удобно и быстро (пар в печи образуется всего за 20 секунд, а через 3 минуты конвекционные потоки поднимут температуру выше 100 градусов, и вы сами выберете на интуитивном дисплее оптимальную для каждого блюда температуру от 100 до 230 градусов). Ничего не пригорит и не убежит. Пока паровая печь работает — вы отдыхаете. Ну или рвете руками салат айсберг, в качестве легкого гарнира к горячим блюдам или варите ароматный эспрессо к тирамису. Паровая конвекционная печь NU-SC101 поддерживает 3 режима пара и 4 режима конвекции, а значит идеально решает кулинарные задачи любого уровня сложности. 13 автоматических режимов приготовления популярных блюд помогут вам получить «звезду Мишлен» от благодарных родных и друзей — такого безупречного омлета, рыбы, мяса по-французски, барбекю из свинины, курицы в соусе терияки, пиццы, пельменей, мантов и даже чизкейка они еще точно не пробовали. Молодые мамы оценят возможность стерилизации детских бутылочек и посуды; сторонники правильного питания смогут поставить соответствующий хештэг, приготовив картофель, цукини или спаржу в «здоровом» фритюре в режиме Healthy fry; поклонники модных диет будут баловать себя «живым» домашний йогуртом. Паровая конвекционная печь NU-SC101 — это сплошная радость для ее обладателей. Есть, правда, одно «но» — хозяйкам теперь придется отправить на заслуженный отдых едва ли не все кухонные гаджеты — пароварку, духовку, фритюрницу, йогуртницу, мультиварку и стерилизатор. Их все с успехом заменит одна компактная, но вместительная чудо-печь. В нее без проблем поместится даже увесистая курочка, и вы сможете готовить сразу два блюда на верхнем и нижнем уровне. Зато сколько места освободится на вашей уютной кухне для смелых гастрономических экспериментов и приема гостей! Комментарий диетолога Залетова Татьяна Сергеевна

Врач диетолог, кардиолог, терапевт Член РКО и ОССН Член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Специалист по нутритивной поддержке

Сохранение в приготовленных блюдах витаминов и минеральных веществ, отсутствие добавленных жиров и продуктов распада — не просто популярные тренды, а подтвержденные современной наукой факторы, продлевающие ваше здоровье и долголетие. Если вы следите за здоровьем, но «прохладно» относитесь к блюдам на пару, самый оптимальный способ приготовления пищи с точки зрения современной диетологии — конвекция. Этот способ широко используется во всем мире в ведущих центрах, занимающихся диетологией и реабилитацией. Если вы осознаете значимость здорового питания или диета предписана вам врачом, обязательно включите в свой рацион блюда, приготовленные в режиме «пар-конвекция».

Рулетики из баклажанов с грецкими орехами

Ингредиенты 251 Ккал/100 г Баклажаны................. 1000 г Грецкие орехи очищенные... 500 г Лук репчатый................ 150 г Майонез домашний.......... 200 г Соль........................2 ч. л. Дижонская горчица......... 1 ст. л. Кинза..................... 1 пучок Базилик................... 1 пучок Укроп..................... 1 пучок Масло подсолнечное......... 70 г Способ приготовления 1. Баклажаны нарежьте вдоль на тонкие ломтики, смажьте маслом, выложите на противень. Мелко нарежьте лук, добавьте масло, перемешайте и выложите на второй противень. 2. Выберите режим Healthy Fry. 3. В разогретую печь установите противни, готовьте 8 минут, через 5 минут баклажаны переверните, лук перемешайте. 4. Орехи, зелень и лук пропустите через мясорубку. Добавьте горчицу, соль, майонез, перемешайте. 5. Плотно уложите полученную массу на ломтики баклажан и сверните рулетики.