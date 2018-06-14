В Москве прошла презентация конкурса оливковых масел Ercole Olivario

В Москве, в ресторане «Маритоццо», состоялся московский этап серии презентаций итальянского конкурса оливковых масел Ercole Olivario.

Ercole Olivario — престижный национальный конкурс, посвященный достижениям регионов Италии в области производства оливкового масла, учрежденный Союзом Торговых палат Италии и организуемый Торговой палатой Перуджи при поддержке Национальной системы палат и ассоциаций производителей оливкового масла. В этом году конкурс прошел уже XXVI раз в Перудже. Церемония вручения наград состоялась в Большом зале Университета для иностранцев.

Участие в конкурсе приняли в общей сложности 17 областей, представивших 237 этикеток оливкового масла, 100 из которых стали финалистами: победителем была объявлена компания из Сардинии, получившая 5 премий, на втором месте компании области Лацио и Апулия, получившие по 3 премии каждая, за ними идут производители из Умбрии, Тосканы, Трентино и Абруццо, которым присуждено по 1 премии.

Ercole Olivario — знаковое событие для Италии, страны, в которой произрастает около 180 миллионов оливковых деревьев, существует более 500 сортов олив и 46 сертифицированных наименований DOP и IGP, признанных Европейским союзом . Производство оливкового масла является важной частью стратегии развития всего агропромышленного комплекса Италии, а также тесно связано с традициями, культурой, особенностями среды и территории.

Благодаря проекту Агентства ИЧЕ-Посольства Италии, Отдела по развитию торгового обмена и Торгово-промышленной палаты города Перуджа Москву посетили представители 6-ти компаний-финалистов конкурса: Olivicoltori di Oliena — Сардиния; Azienda Manestrini — Ломбардия; Frantoio Contardi — Марке; Agricola Lorizzo — Апулия; Frantoio S. Agata D’Oneglia — Лигурия; Cutrera — Сицилия. Итальянские компании представили лучшие образцы своей продукции профессиональному сообществу с целью знакомства с возможностями российского рынка.

Деловая программа мероприятия включала двусторонние встречи между итальянскими компаниями и российскими дистрибьюторами. Вечер завершился ужином, включавшем презентации присутствующих итальянских производителей, которые имели возможность рассказать об истории своей компани. С приветственными речами выступили: Посол Италии в России Паскуале Терраччано, директор московского офиса Агентства ИЧЕ Пьер Паоло Челесте, президент комитета Ercole Olivario Джорджио Менкарони, который вручил организаторам мероприятия статуэтки в виде символа конкурса — древнеримского Храма Геркулеса Непобедимого, или Геркулеса Масличного (Ercole olivario).

Шеф-повара ресторана «Маритоццо» Андреа Империи и Марко Губбиотти разработали специальное меню: в нескольких подачах к каждому типу оливкового масла было подобрано вино и блюдо. Марко Губбиотти является лауреатом премии LEKYTHOS, которая вручается людям, внесшим наибольных вклад в распространение знаний об оливковом масле в Италии и за рубежом.

Итальянское оливковое масло всегда занимало лидирующие позиции на российском рынке. Последние данные подтверждают, что рынок демонстрирует рост: импорт итальянского оливкового масла в России в 2017 году составил 26 миллионов евро, а Италия стала вторым по величине поставщиком с 38% рынка, что говорит о значительном увеличении (на 34%) по сравнению с предыдущим годом. Также данные за первый триместр текущего года подтверждают существенную стабильность сектора (увеличение объемов из Италии +1,2).