Срочно в меню: 10 классных летних салатов

Летом совсем не хочется налегать на калорийные, наваристые и жирные блюда. Супы и сытные вторые блюда из меню вытесняют салаты с овощами, фруктами и зеленью.

Миксовать ингредиенты можно бесконечно — все зависит только от ваших вкусовых предпочтений и ассортимента ингредиентов в холодильнике. Таким салатом с легкостью можно наесться, особенно если дополнительно добавить в него морепродукты, курицу или рыбу. Получится отличный вариант обеда или ужина.

Предлагаем поэкспериментировать на кухне и побаловать себя и домашних вкусными, сочными, легкими и при этом питательными летними салатами.

Лето гармонично сочетается с тропическими мотивами как в одежде, так и в кухне. Салат с креветками и манго станет отличным вариантом обеда в жаркий день. Позвольте себе мыслями переместиться в знойную страну!

Разогрейте гриль до средней температуры.

Перец, манго и редис нарежьте на небольшие ломтики.

Креветки посыпьте солью, тмином и паприкой. Обжаривайте на среднем огне от 3 до 5 минут с каждой стороны.

Приготовьте соус. Выложите зеленый лук, греческий йогурт, кинзу, сок лайма, оливковое масло, соль и мед в чашу блендера. Смешайте до однородной массы.

Зелень выложите на тарелку. Сверху поместите овощи, манго и креветки.

Посыпьте салат кешью и сбрызните оливковым маслом. Подавайте к столу.

Авокадо — самый калорийный и питательный фрукт. И в этом его плюс: таким фруктом быстро наедаешься, но при этом все калории перерабатываются в энергию, а не откладываются в лишние сантиметры на талии. Идеальный продукт для пляжного сезона!

Отварите яйца в подсоленной воде 10 минут. Залейте яйца холодной водой, затем очистите и отделите белки от желтков. Нам понадобятся только желтки.

Разомните желтки вилкой и смешайте их со сливочным сыром и паприкой, добавив несколько капель лимонного сока.

Разрежьте авокадо пополам, удалите сердцевину и заполните образовавшуюся от косточки полость яично-сырной смесью. Уберите авокадо в морозильник на 3 часа.

Для соуса взбейте оливковое масло с оставшимся лимонным соком и нарубленной кинзой. Посолите и поперчите.

Достаньте авокадо из морозилки и нарежьте тонкими ломтиками. Выложите ломтики на тарелку и полейте приготовленным соусом.

Лето — сезон ягод. Срывайте их с грядки и сразу же готовьте вкусный, изысканный и полезный салат по нашему рецепту.

Поместите растительное масло, белый винный уксус, соль, 1/2 чашки сахара, горчичный порошок, красный лук и семена мака в чаше блендера. Взбейте до однородной массы. Отправьте в холодильник на 30 минут.

Миндаль, молотую корицу и 1/4 чашки сахара прогрейте в сковороде на среднем огне. Обжаривайте, пока сахар полностью не расплавится.

В сервировочное блюдо выложите шпинат, ягоды и засахаренный миндаль.

Заправьте салат и подавайте к столу.

Греческий салат — хит абсолютно любого сезона. Как придать ему летние нотки? Очень просто! Добавьте в список ингредиентов сочный арбуз. Привычный вкус заиграет новыми красками.

Арбуз, томаты и огурец нарежьте на небольшие ломтики. Выложите в миску.

Добавьте раскрошенную фету и рубленую мяту.

Заправьте салат оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Приправьте специями, солью и перцем по вкусу.

Аккуратно перемешайте и подавайте к столу.

Малина и козий сыр? Звучит смело и весьма аппетитно. Именно такие гастрономические сочетания и нужно пробовать летом. Для заправки выбирайте оливковое масло и соусы на его основе.

Инжир разрежьте на 4 части. Козий сыр нарежьте средними кубиками.

Маш-салат выложите в салатник. Добавьте инжир, малину, козий сыр, зерна граната, орехи и нарезанные ломтики ветчины.

В отдельной миске смешайте оливковое масло с яблочным и бальзамическим уксусом. Добавьте соль и перец. Перемешайте.

Полейте салат приготовленной заправкой.

Иногда в жаркую погоду совсем не хочется есть. В таком случае выбирайте обычные зеленые салаты. Они очень полезные и питательные. Чтобы украсить вкус такого салата, используйте орехи, сыр и сушеные ягоды.

Листья салата выложите в миску.

Смешайте оливковое масло, бальзамический укус и соль. Заправьте салат.

Посыпьте салат клюквой, раскрошенной фетой или брынзой и рублеными орехами.

Подавайте к столу.

Несмотря на то, что лето — не сезон цитрусовых, ударная доза витамина С еще никому не навредила. Так вы повысите защитные силы организма и убережете себя от случайной простуды перед долгожданным отпуском.

Апельсин и грейпфрут очистите от цедры. Нарежьте на круглые ломтики.

Уложите цитрусовые на тарелку.

Полейте медом.

Перед подачей посыпьте фисташками.

Летом совсем не хочется тяжелой еды. Отдайте предпочтение зеленым овощам: например, фенхелю. Он совершенно по-новому заиграет, если подать его к столу с сыром Буррата и свежей мятой.

Фенхель тонко нарежьте.

С лимона снимите цедру полосками и тонко нарежьте. Лимон разрежьте пополам и выдавите сок.

Поместите фенхель, цедру, сок и оливковое масло в миску. Посолите и поперчите. Оставьте на 10 минут.

Выложите сверху сыр и посыпьте листьями мяты.

Салат из капусты — известный с детства поливитаминный комплекс. Взрослым он тоже идет на пользу, так как укрепляет здоровье и повышает иммунитет. Заправляйте салат обычным растительным маслом, чтобы он хорошо усвоился организмом.

Мелко нашинкуйте 2 вида капусты.

Морковь очистите и натрите на терке.

Выложите овощи в салатник.

Далее приготовьте заправку. Для этого смешайте растительное масло с лимонным соком, солью и перцем.

Полейте заправкой салат и перемешайте.

Клубника — королева летнего сезона. Смешайте ее с мятой и сиропом. Получится отличный летний салат, который заменит десерт. Такой вкусной клубники вы еще не пробовали!

Всыпьте в сотейник сахар, добавьте воду и листья мяты, оставив несколько штук для украшения салата.

Помешивая, доведите сироп до кипения и варите на медленном огне 10 минут.

Сироп процедите и охладите.

У клубники срежьте плодоножки, а затем разрежьте ягоды пополам.

Полейте клубнику мятным сиропом и украсьте оставшимися листьями мяты.