Срочно в меню: 10 классных летних салатов 

Летом совсем не хочется налегать на калорийные, наваристые и жирные блюда. Супы и сытные вторые блюда из меню вытесняют салаты с овощами, фруктами и зеленью.
Миксовать ингредиенты можно бесконечно — все зависит только от ваших вкусовых предпочтений и ассортимента ингредиентов в холодильнике. Таким салатом с легкостью можно наесться, особенно если дополнительно добавить в него морепродукты, курицу или рыбу. Получится отличный вариант обеда или ужина.
Предлагаем поэкспериментировать на кухне и побаловать себя и домашних вкусными, сочными, легкими и при этом питательными летними салатами.
Лето гармонично сочетается с тропическими мотивами как в одежде, так и в кухне. Салат с креветками и манго станет отличным вариантом обеда в жаркий день. Позвольте себе мыслями переместиться в знойную страну!
Разогрейте гриль до средней температуры.
Перец, манго и редис нарежьте на небольшие ломтики.
Креветки посыпьте солью, тмином и паприкой. Обжаривайте на среднем огне от 3 до 5 минут с каждой стороны.
Приготовьте соус. Выложите зеленый лук, греческий йогурт, кинзу, сок лайма, оливковое масло, соль и мед в чашу блендера. Смешайте до однородной массы.
Зелень выложите на тарелку. Сверху поместите овощи, манго и креветки.
Посыпьте салат кешью и сбрызните оливковым маслом. Подавайте к столу.
Авокадо — самый калорийный и питательный фрукт. И в этом его плюс: таким фруктом быстро наедаешься, но при этом все калории перерабатываются в энергию, а не откладываются в лишние сантиметры на талии. Идеальный продукт для пляжного сезона!
Отварите яйца в подсоленной воде 10 минут. Залейте яйца холодной водой, затем очистите и отделите белки от желтков. Нам понадобятся только желтки.
Разомните желтки вилкой и смешайте их со сливочным сыром и паприкой, добавив несколько капель лимонного сока.
Разрежьте авокадо пополам, удалите сердцевину и заполните образовавшуюся от косточки полость яично-сырной смесью. Уберите авокадо в морозильник на 3 часа.
Для соуса взбейте оливковое масло с оставшимся лимонным соком и нарубленной кинзой. Посолите и поперчите.
Достаньте авокадо из морозилки и нарежьте тонкими ломтиками. Выложите ломтики на тарелку и полейте приготовленным соусом.
Лето — сезон ягод. Срывайте их с грядки и сразу же готовьте вкусный, изысканный и полезный салат по нашему рецепту.
Поместите растительное масло, белый винный уксус, соль, 1/2 чашки сахара, горчичный порошок, красный лук и семена мака в чаше блендера. Взбейте до однородной массы. Отправьте в холодильник на 30 минут.
Миндаль, молотую корицу и 1/4 чашки сахара прогрейте в сковороде на среднем огне. Обжаривайте, пока сахар полностью не расплавится.
В сервировочное блюдо выложите шпинат, ягоды и засахаренный миндаль.
Заправьте салат и подавайте к столу.
Греческий салат — хит абсолютно любого сезона. Как придать ему летние нотки? Очень просто! Добавьте в список ингредиентов сочный арбуз. Привычный вкус заиграет новыми красками.
Арбуз, томаты и огурец нарежьте на небольшие ломтики. Выложите в миску.
Добавьте раскрошенную фету и рубленую мяту.
Заправьте салат оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
Приправьте специями, солью и перцем по вкусу.
Аккуратно перемешайте и подавайте к столу.
Малина и козий сыр? Звучит смело и весьма аппетитно. Именно такие гастрономические сочетания и нужно пробовать летом. Для заправки выбирайте оливковое масло и соусы на его основе.
Инжир разрежьте на 4 части. Козий сыр нарежьте средними кубиками.
Маш-салат выложите в салатник. Добавьте инжир, малину, козий сыр, зерна граната, орехи и нарезанные ломтики ветчины.
В отдельной миске смешайте оливковое масло с яблочным и бальзамическим уксусом. Добавьте соль и перец. Перемешайте.
Полейте салат приготовленной заправкой.
Иногда в жаркую погоду совсем не хочется есть. В таком случае выбирайте обычные зеленые салаты. Они очень полезные и питательные. Чтобы украсить вкус такого салата, используйте орехи, сыр и сушеные ягоды.
Листья салата выложите в миску.
Смешайте оливковое масло, бальзамический укус и соль. Заправьте салат.
Посыпьте салат клюквой, раскрошенной фетой или брынзой и рублеными орехами.
Подавайте к столу.
Несмотря на то, что лето — не сезон цитрусовых, ударная доза витамина С еще никому не навредила. Так вы повысите защитные силы организма и убережете себя от случайной простуды перед долгожданным отпуском.
Апельсин и грейпфрут очистите от цедры. Нарежьте на круглые ломтики.
Уложите цитрусовые на тарелку.
Полейте медом.
Перед подачей посыпьте фисташками.
Летом совсем не хочется тяжелой еды. Отдайте предпочтение зеленым овощам: например, фенхелю. Он совершенно по-новому заиграет, если подать его к столу с сыром Буррата и свежей мятой.
Фенхель тонко нарежьте.
С лимона снимите цедру полосками и тонко нарежьте. Лимон разрежьте пополам и выдавите сок.
Поместите фенхель, цедру, сок и оливковое масло в миску. Посолите и поперчите. Оставьте на 10 минут.
Выложите сверху сыр и посыпьте листьями мяты.
Салат из капусты — известный с детства поливитаминный комплекс. Взрослым он тоже идет на пользу, так как укрепляет здоровье и повышает иммунитет. Заправляйте салат обычным растительным маслом, чтобы он хорошо усвоился организмом.
Мелко нашинкуйте 2 вида капусты.
Морковь очистите и натрите на терке.
Выложите овощи в салатник.
Далее приготовьте заправку. Для этого смешайте растительное масло с лимонным соком, солью и перцем.
Полейте заправкой салат и перемешайте.
Клубника — королева летнего сезона. Смешайте ее с мятой и сиропом. Получится отличный летний салат, который заменит десерт. Такой вкусной клубники вы еще не пробовали!
Всыпьте в сотейник сахар, добавьте воду и листья мяты, оставив несколько штук для украшения салата.
Помешивая, доведите сироп до кипения и варите на медленном огне 10 минут.
Сироп процедите и охладите.
У клубники срежьте плодоножки, а затем разрежьте ягоды пополам.
Полейте клубнику мятным сиропом и украсьте оставшимися листьями мяты.