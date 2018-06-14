Семь продуктов, которые помогут лучше работать

Ресурсы каждого человека ограничены. Невозможно трудиться 24/7 ни физически, ни умственно. При этом можно помочь своему организму справляться с нагрузками и успешно выполнять за короткий промежуток времени максимум рабочих задач. Для этого нужно полноценно отдыхать и спать минимум семь часов в день, вести здоровый образ жизни и, конечно же, правильно питаться.

Мы подготовили подборку из семи продуктов, которые просто незаменимы для активации умственной деятельности. Включите их в свой рацион, чтобы успешно справляться даже с самыми трудными рабочими задачами.

Зеленый чай — напиток, который обязательно должен присутствовать в рационе человека, занятого умственной деятельностью. Чай богат витаминами и антиоксидантами, которые бодрят, повышают концентрацию и сокращают скорость реакции на поступающую в мозг информацию. Если в процессе работы вы почувствовали, что силы вас покидают, а сосредоточиться на мысли становится все сложнее, сделайте перерыв и выпейте чашку зеленого чая. Такой напиток вернет вам энергию и силы на решение рабочих вопросов.

Еще одно преимущество зеленого чая: в отличие от кофе он не вызывает привыкание и гарантирует молниеносный эффект.

С детства нам твердят, что шоколад помогает работе мозга. И это утверждение абсолютно верно, но с одной оговоркой: речь идет про темный шоколад с содержанием какао выше 70%. Конечно, кому-то он покажется не таким вкусным, как шоколадные батончики с нугой, карамелью и арахисом, но темный шоколад действительно полезен для здоровья, в том числе для работы мозга. Со временем вы оцените его вкус, особенно если будете выбирать качественный шоколад.

Всего небольшая плитка темного шоколада поможет вам лучше концентрироваться на задачах и запоминать информацию. Хороший способ побаловать себя и вернуть заряд продуктивности.

В процессе умственной деятельности организм человека тоже тратит энергию. Чтобы мозг равномерно справлялся с нагрузкой, вовремя восполняйте эту энергию и заряжайте его бодростью. Для этого достаточно перекусить горстью орехов. В их составе присутствуют витамины, минералы, антиоксиданты и полезные жирные кислоты, которые стимулируют умственную деятельность.

А еще в составе орешков есть ценный элемент магний, который защищает организм от перегрузки и стрессов, которые часто сопровождают рабочую жизнь.

На работе выдался насыщенный день? Включите в свой рацион красную рыбу — например, лосося, самого популярного представителя этого семейства. Это необходимо, чтобы активировать работу мозга и успокоить нервную систему. В составе красной рыбы содержатся жирные кислоты омега-3, которые стимулируют умственную деятельность, улучшают память и концентрацию. Эти вещества абсолютно необходимы организму, когда он обрабатывает большой объем информации.

В загруженные дни выбирайте на обед красную рыбу. Это поможет вам справиться со стрессом и с успехом закрыть все рабочие задачи.

Черника — ягода, которая полезна не только для зрения. Включите чернику в свой регулярный рацион, если часто занимаетесь умственным трудом. В составе черники содержатся ценные антиоксиданты, которые защищают клетки мозга от возрастных изменений. Эти антиоксиданты носят название «антоцианы».

Если антоцианы регулярно поступают в организм человека, с годами он по-прежнему хорошо запоминает информацию и концентрируется на различной информации. Еще одна приятная особенность антоцианов — их способность накапливаться в организме и улучшать связи между клетками мозга.

Желто-оранжевую пряность куркуму особенно любят в Индии. Там ее добавляют практически в каждое блюдо. Этот лайфхак стоит позаимствовать тем, кто занимается интеллектуальным трудом. Это связано с тем, что в составе куркумы присутствует антиоксидант куркумин. Он защищает клетки мозга от старения и улучшает память и концентрацию, а также помогает человеку справляться со стрессом, помогая организму вырабатывать дофамин и серотонин.

Когда мозг человека сталкивается с большой нагрузкой, ему необходима глюкоза. Она в больших количествах содержится в сухофруктах: кураге, инжире, изюме, черносливе. Всего небольшая горсть сухофруктов станет для вашего мозга отличной подзарядкой. Рассеянное внимание вернется в норму, и концентрация на задачах, а значит, и продуктивность повысятся в несколько раз.

Организуйте на работе стратегический запас сухофруктов. Так вы сможете в любой момент с легкостью восстановить силы и энергию для решения рабочих задач.